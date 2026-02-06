Cáceres impulsa la Medalla de Extremadura para el nadador Guillermo Gracia

La Junta local de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha dado el visto bueno este viernes a la solicitud del Club Natación Cáceres Los Delfines para la concesión de la Medalla de Extremadura al nadador extremeño Guillermo Gracia Núñez, reconociendo su trayectoria y labor como embajador del deporte y la región.

Valores

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha destacado que Gracia “encarna valores de compromiso, excelencia y proyección internacional”, representando a Cáceres y Extremadura en competiciones nacionales e internacionales. Muriel ha subrayado que Gracia ha llevado el nombre de la ciudad y la comunidad por todo el mundo, “convirtiéndose en uno de los principales referentes del deporte extremeño”.

El reconocimiento pretende destacar su trayectoria profesional, su “espíritu deportivo y su contribución al prestigio de la región”, consolidando la vinculación entre instituciones y deporte de alto nivel. El concejal ha reiterado que esta distinción sería un reconocimiento “a la excelencia y al compromiso”, reforzando el papel de los deportistas como embajadores de Extremadura.

La Junta local de Gobierno ha mostrado así su apoyo a la iniciativa del Club Natación Cáceres, valorando la propuesta como una manera de “promover el deporte y la formación de nuevos talentos en la ciudad”. Con esta propuesta, el Ayuntamiento busca visibilizar los logros deportivos locales, reforzar la identidad regional y fomentar la participación en el deporte como herramienta de desarrollo personal y social.

Noticias relacionadas

La decisión final sobre la concesión de la Medalla de Extremadura se adoptará conforme a los procedimientos oficiales autonómicos, y se espera que el reconocimiento se convierta en un “estímulo para futuras generaciones de deportistas”.