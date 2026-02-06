Cáceres resiste la caída concursal mientras se refuerza el pulso emprendedor

La actividad empresarial en Cáceres ha iniciado 2026 en un escenario de relativa estabilidad, en línea con la evolución general del país. El último Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Demografía Empresarial de Experian, publicado este 5 de febrero, ha reflejado un descenso del 14,4% en los procesos concursales a nivel nacional durante el mes de enero, una tendencia que también ha tenido su reflejo en territorios como Extremadura, alejados de los grandes polos de concentración de insolvencias.

En el conjunto de España se han contabilizado 445 concursos de acreedores en el primer mes del año, frente a los 520 registrados en enero de 2025. Aunque el informe no desglosa datos provinciales, Cáceres se ha mantenido fuera de las comunidades con mayor volumen de expedientes, encabezadas por Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, lo que apunta a un impacto contenido de la concursalidad en el tejido empresarial cacereño.

Comercio y hostelería, bajo presión

Por sectores, el informe ha confirmado que el comercio al por mayor y al por menor, junto a la reparación de vehículos, ha seguido liderando la concursalidad en España, con 96 procedimientos iniciados, pese a una caída interanual del 27,7%. Se trata de un ámbito con fuerte presencia en Cáceres, especialmente en el pequeño comercio urbano, que continúa afrontando ajustes tras varios ejercicios de incertidumbre.

La hostelería, otro sector clave en la economía local, ha registrado 49 concursos a nivel nacional, un 8,8% más que en enero del año pasado, mientras que la industria manufacturera ha experimentado un aumento del 11,5% en los procedimientos concursales.

Frente a este escenario, el tejido empresarial ha mostrado signos de fortalecimiento. En enero se han creado 11.126 nuevas empresas en España, un 7,1% más que en el mismo mes de 2025. Sectores como la construcción y las actividades profesionales, científicas y técnicas -con peso creciente también en Cáceres- han liderado el crecimiento, junto al comercio.

Aunque las comunidades con mayor volumen de nuevas sociedades han sido Madrid, Cataluña y Andalucía, la evolución positiva de la creación empresarial ha tenido su reflejo en provincias como Cáceres, donde el emprendimiento ha seguido siendo una vía de respuesta a la transformación económica y al relevo de actividades tradicionales.

Aumentan las disoluciones

El informe de Experian también ha señalado un ligero aumento de las disoluciones empresariales, con 9.855 compañías extinguidas en enero, un 1,65% más que un año antes. De nuevo, comercio, construcción y actividades profesionales han sido los sectores más afectados, en una dinámica que combina cierre de empresas menos competitivas con la aparición de nuevos proyectos.

En conjunto, los datos han dibujado un inicio de año marcado por el ajuste, pero también por la resistencia del tejido empresarial, un contexto en el que Cáceres ha afrontado 2026 sin un repunte significativo de concursos y con una base emprendedora que continúa sosteniendo la actividad económica local.