La Cámara de Comercio de Cáceres se convierte en punto de encuentro para startups e inversores internacionales

El ecosistema emprendedor e inversor se ha dado cita este jueves en la Cámara de Comercio de Cáceres con la segunda edición del Business Market, un foro empresarial organizado por la propia institución y su Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores (C-LAB), que se celebra los días 5 y 6 de febrero en la sede cacereña.

El evento ha reunido a inversores, startups, corporaciones y líderes institucionales procedentes de distintos puntos de España, Europa y América Latina, con el objetivo de impulsar el crecimiento de proyectos innovadores, favorecer la conexión entre distintos agentes del ecosistema y generar oportunidades de colaboración en ámbitos ligados a la digitalización y la innovación tecnológica.

La programación se articula en torno a mesas redondas, ponencias y exposiciones de iniciativas empresariales, con actividades tanto en la tarde del jueves como en la mañana del viernes, jornada en la que se celebrará un concurso del programa Growth, del que saldrán dos proyectos premiados con opciones de respaldo a través de los inversores presentes o del Cáceres Investor Hub.

La inauguración institucional ha contado con la participación del secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias; el director de Operaciones de la entidad, Víctor Gragera; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, Emilio Borrega; el diputado de Informática e Innovación de la Diputación Provincial, Tomás Sánchez; y el secretario general de Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Preciado.

Acceso a inversión

Raúl Iglesias ha explicado que el foro nace de la colaboración que la institución mantiene con la Asociación Internacional Business Market y con C-LAB para acercar a las startups en fase de crecimiento a las distintas fuentes de inversión disponibles, "especialmente al capital privado y al capital riesgo". De esta forma, este evento supone un paso más en la apuesta de la Cámara por el emprendimiento innovador y la financiación no tradicional.

Raúl Iglesias, secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres. / Carlos Gil

Ecosistema guiado

Desde la Junta de Extremadura, Juan Carlos Preciado ha valorado positivamente la celebración de este tipo de encuentros, al considerar que contribuyen a generar un "círculo virtuoso" en el que las iniciativas emprendedoras cuentan con acompañamiento y orientación desde fases tempranas hasta el acceso a inversión.

Juan Carlos Preciado, secretario general de Transformación Digital de la Junta de Extremadura. / Carlos Gil

A su vez, ha subrayado el crecimiento del sector digital en la región, que ha crecido ocho veces por encima de la media en los dos últimos años, y ha anunciado un "programa conjunto con las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz" para impulsar la adopción práctica de inteligencia artificial y automatización en empresas.

Retención de talento

Por su parte, el teniente de alcalde de Cáceres, Emilio Borrega, ha señalado que la apuesta por el sector tecnológico contribuye a consolidar empleo y población en la ciudad.

Emilio Borrega, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres. / Carlos Gil

En la misma línea, el diputado de Informática e Innovación, Tomás Sánchez, ha vinculado este tipo de foros a la estrategia para "retener talento y combatir el despoblamiento", especialmente en el medio rural, donde el desarrollo digital abre nuevas oportunidades para atraer población y actividad económica.