Convierte tus imágenes en sellos postales únicos que viajan desde Cáceres por todo el mundo gracias a Correos

A lo largo de 2025, Correos gestionó en la provincia de Cáceres 14 peticiones de sellos personalizados, una opción que cada vez gana más adeptos entre particulares y empresas. Este servicio, conocido como TUSELLO, permite convertir cualquier imagen en un timbre de curso legal que puede circular por la red postal nacional e internacional.

Frente al calendario oficial de emisiones de sellos, que pone en circulación un número limitado de efectos con temáticas variadas de interés general, TUSELLO abre la puerta a la creatividad individual. Las imágenes elegidas se imprimen en etiquetas autoadhesivas con todos los elementos identificativos de un sello de Correos, convirtiéndose en piezas únicas que viajan por todo el mundo y que, además, son objeto de colección.

Promoción

Desde su lanzamiento en 2007, este producto se ha utilizado para promocionar destinos turísticos, empresas, exposiciones, publicaciones, servicios y para conmemorar efemérides. También es muy popular en celebraciones familiares como bodas, bautizos o aniversarios, ofreciendo una forma original y duradera de compartir momentos especiales.

El proceso es sencillo: tras seleccionar la imagen, el cliente puede elegir entre varios formatos (pliegos de 15 sellos panorámicos, 20 con viñeta o 25 clásicos, en papel fluorescente tamaño DIN A4). Una vez validado el diseño por Correos, el pedido se envía gratuitamente al domicilio indicado. Las tarifas dependen del peso y destino de los envíos que se franqueen con estos sellos.

Quienes deseen crear su propio TUSELLO pueden hacerlo en cualquier oficina de Correos o a través de la Oficina Virtual de Correos, de forma rápida y gratuita.

Además de su función postal, los productos filatélicos de Correos son un soporte excepcional para difundir cultura, valores y acontecimientos relevantes del entorno más cercano.