Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Correo postal

Convierte tus imágenes en sellos postales únicos que viajan desde Cáceres por todo el mundo gracias a Correos

Desde 2007, Correos ha permitido a particulares y empresas diseñar sus propios sellos personalizados, una opción que se usa para promocionar destinos turísticos y conmemorar eventos familiares

Archivo - Oficina de Correos

Archivo - Oficina de Correos / CORREOS - Archivo

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

A lo largo de 2025, Correos gestionó en la provincia de Cáceres 14 peticiones de sellos personalizados, una opción que cada vez gana más adeptos entre particulares y empresas. Este servicio, conocido como TUSELLO, permite convertir cualquier imagen en un timbre de curso legal que puede circular por la red postal nacional e internacional.

Frente al calendario oficial de emisiones de sellos, que pone en circulación un número limitado de efectos con temáticas variadas de interés general, TUSELLO abre la puerta a la creatividad individual. Las imágenes elegidas se imprimen en etiquetas autoadhesivas con todos los elementos identificativos de un sello de Correos, convirtiéndose en piezas únicas que viajan por todo el mundo y que, además, son objeto de colección.

Promoción

Desde su lanzamiento en 2007, este producto se ha utilizado para promocionar destinos turísticos, empresas, exposiciones, publicaciones, servicios y para conmemorar efemérides. También es muy popular en celebraciones familiares como bodas, bautizos o aniversarios, ofreciendo una forma original y duradera de compartir momentos especiales.

El proceso es sencillo: tras seleccionar la imagen, el cliente puede elegir entre varios formatos (pliegos de 15 sellos panorámicos, 20 con viñeta o 25 clásicos, en papel fluorescente tamaño DIN A4). Una vez validado el diseño por Correos, el pedido se envía gratuitamente al domicilio indicado. Las tarifas dependen del peso y destino de los envíos que se franqueen con estos sellos.

Quienes deseen crear su propio TUSELLO pueden hacerlo en cualquier oficina de Correos o a través de la Oficina Virtual de Correos, de forma rápida y gratuita.

Noticias relacionadas y más

Además de su función postal, los productos filatélicos de Correos son un soporte excepcional para difundir cultura, valores y acontecimientos relevantes del entorno más cercano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana
  2. Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
  3. El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
  4. El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
  5. Comunicado de la familia del joven muerto en la avenida de París de Cáceres: 'Por la dignidad, el contexto y la humanidad en un caso de extrema vulnerabilidad
  6. Cáceres amplía su oferta de ocio infantil con un nuevo parque de juegos y celebraciones
  7. Vecinos de la ronda de la Pizarra en Cáceres, 'hartos de convivir con humedades' en un bloque de pisos recién rehabilitado
  8. Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes

Renfe estudió la rentabilidad del ferrocarril Talavera-Villanueva de la Serena en 1975

Renfe estudió la rentabilidad del ferrocarril Talavera-Villanueva de la Serena en 1975

Restaura: un viaje en el tiempo que revela documentos reales y municipales de la provincia de Cáceres

Restaura: un viaje en el tiempo que revela documentos reales y municipales de la provincia de Cáceres

El presupuesto de Cáceres sigue pendiente entre reproches políticos y acusaciones de bloqueo

El presupuesto de Cáceres sigue pendiente entre reproches políticos y acusaciones de bloqueo

La Cámara de Comercio de Cáceres se convierte en punto de encuentro para startups e inversores internacionales

La Cámara de Comercio de Cáceres se convierte en punto de encuentro para startups e inversores internacionales

El ayuntamiento valora cómo reparar la cubierta del pabellón de Cáceres el Viejo

El ayuntamiento valora cómo reparar la cubierta del pabellón de Cáceres el Viejo

La logopeda y asesora en alimentación Paloma Páramo impartirá en Cáceres un taller sobre alimentación complementaria para bebés

La logopeda y asesora en alimentación Paloma Páramo impartirá en Cáceres un taller sobre alimentación complementaria para bebés

El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad

El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad

¿Cómo puedo acceder a la nueva línea de ayudas de vivienda de la Diputación de Cáceres? Estos son los requisitos

¿Cómo puedo acceder a la nueva línea de ayudas de vivienda de la Diputación de Cáceres? Estos son los requisitos
Tracking Pixel Contents