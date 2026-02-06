Crisis en la Institución Ferial de Cáceres: propuesto el cese del gerente tras meses de impagos

La Institución Ferial de Cáceres (IFECA) atraviesa una profunda crisis de gestión que ha llevado a plantear el relevo de su gerente, César Vicho, después de una prolongada situación de impagos a la plantilla y de un deterioro económico que ha afectado de forma directa a la actividad ferial de la entidad.

“Queremos garantizar la transparencia y control de la institución” Pedro Muriel — Concejal de Servicios Públicos

Liquidez

La falta de liquidez y la ausencia de una planificación financiera eficaz han provocado retrasos continuados en el abono de nóminas a la plantilla (de dos trabajadores) de la institución y obligaciones corrientes, generando un clima de inestabilidad que se arrastra desde hace meses.

Esta situación ha tenido un impacto directo en el calendario de eventos. IFECA ha ido perdiendo progresivamente la organización de varias ferias de referencia en la ciudad, algunas de las cuales han sido asumidas por otras entidades o se han celebrado al margen de la institución ferial.

Así lo ha trasladado el edil del Ayuntamiento de Cáceres Pedro Muriel, tras la Junta local de Gobierno celebrada este viernes. "Queremos sentar las bases de una institución más competitiva". Y ha apelado a impulsar IFECA como una herramienta estratégica".

Incertidumbre para el sector

El debilitamiento de la estructura organizativa también ha repercutido en la confianza del sector expositor, que en algunos casos ha optado por desvincularse de iniciativas promovidas por IFECA ante la incertidumbre económica y administrativa del organismo.

En este contexto, los órganos de gobierno del consorcio han puesto sobre la mesa la necesidad de abrir una nueva etapa en la dirección, con el objetivo de reconducir la situación financiera, regularizar los pagos pendientes y redefinir el papel de la institución en el ámbito ferial provincial.

Cese

En concreto, el Consejo Rector de IFECA está compuesto por representantes del Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Junta de Extremadura y entidades privadas.

Fue en su última reunión (el 27 de enero) donde el consejo propuso el cese del gerente, César Vicho Durán, por pérdida de confianza debido a una "mala administración".