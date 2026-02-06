Un desprendimiento en el Bloque A de Aldea Moret llena de escombros el patio interior y mantiene en vilo a los vecinos de Cáceres

El temporal de estas últimas semanas está dejando imágenes inesperadas. El pasado martes 27 de enero, a primera hora, los vecinos del Bloque A del barrio cacereño de Aldea Moret se vieron sobresaltados por un gran estruendo. La fuerza del viento provocó el desprendimiento de la cornisa y el derrumbe parcial de la pared superior del edificio.

A ello se ha sumado la caída de distintos elementos metálicos del remate superior, que han terminado en el patio interior del bloque, que se encuentra cubierto por todos los escombros. "Sucedió sobre las 7.30 de la mañana. El porrazo fue impresionante, parecía una bomba. Al principio no podíamos ni asomarnos porque el aire seguía soplando fuerte y nos daba miedo", ha explicado Juani Jiménez, residente en el edificio desde hace más de treinta años.

Tras el estruendo, los vecinos fueron saliendo con cautela para comprobar el alcance del desprendimiento. "Estábamos todos muy nerviosos y fue entonces cuando vimos lo que había pasado. Por suerte, en ese momento no salía nadie a trabajar y no ha habido que lamentar daños personales", ha señalado. Aun así, el susto ha sido generalizado y ha dejado una sensación de vulnerabilidad en un bloque con una alta densidad de vecinos y con presencia de personas mayores.

Diez días después

Los afectados llevan reclamando desde el primer día una actuación para retirar el material caído y revisar el estado del inmueble, pero han pasado ya más de diez días y el edificio continúa expuesto a nuevas rachas de viento. "Avisamos enseguida a la Policía Local y, finalmente, vinieron los bomberos sobre las dos de la tarde. Hicieron fotos y dijeron que lo comunicarían al ayuntamiento", ha indicado la vecina.

No ha sido hasta este jueves cuando ha acudido un grupo de técnicos a revisar el estado del bloque. "Han inspeccionado la zona de arriba y nos han dicho que vendrían cuanto antes a retirar el material caído, que es lo más urgente. Luego ya que estudien los desperfectos y le pongan solución".

Miedo a un nuevo desprendimiento

Los vecinos presentes han afirmado que nunca habían sufrido un episodio similar. Lo que más inquieta ahora, dice, es la sensación de "estar expuestos a un nuevo desprendimiento si el viento vuelve a apretar".

El patio interior, además, es un espacio común por el que transitan vecinos a diario. Aunque la caída se ha producido hacia dentro y no hacia la vía pública, los residentes insisten en que el riesgo no ha desaparecido mientras queden piezas sueltas en la parte alta o restos pendientes de retirada.

Vecinos vulnerables

La inquietud crece en un edificio donde viven personas mayores y en situación de vulnerabilidad. Una mujer que reside en Sierra de Fuentes, cuyos padres viven en el bloque, explica que el impacto se escuchó con fuerza en el interior de las viviendas. "Mi madre dice que sintió un golpe tremendo y cuando salió empezó a sufrir taquicardias. Ahora está obsesionada y no duerme por el miedo a que vuelva a suceder, por lo que tengo que venir a traerles todo lo que necesitan", ha subrayado.

Ese temor, añaden los vecinos, se ha extendido a otros residentes, especialmente entre quienes viven en las plantas más próximas a la zona afectada o quienes atraviesan el patio interior con más frecuencia. Con el material aún pendiente de retirada y el temporal todavía presente, el bloque espera recuperar la normalidad y la tranquilidad lo antes posible.