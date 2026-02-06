La Diócesis de Coria-Cáceres: "Acompañamos en la oración y el sentimiento a las familias" afectadas por las lluvias

La borrasca Leonardo ha arrastrado agua pero también mucha ola de solidaridad, como la que ha demostrado la Diócesis de Coria-Cáceres, que en un comunicado asegura que sigue "con profunda preocupación la evolución de las fuertes lluvias que están afectando a nuestra región, especialmente en el valle del Alagón y en localidades como Coria, Montehermoso, Cáceres, Torrecilla de los Ángeles, Hoyos, Guijo de Granadilla, Aldea del Cano, San Martín de Trevejo, Cedillo, Gata, Herrera de Alcántara, Torre de Don Miguel, Villanueva de la Sierra… y tantas otras".

Cercanía y solidaridad

Ante el riesgo inminente de inundaciones y los desalojos que ya se han producido para garantizar la seguridad de los vecinos, ha expresado lo siguiente: "Cercanía y solidaridad: Acompañamos en la oración y el sentimiento a todas las familias que están viviendo momentos de incertidumbre y angustia".

Carlos Gil

Pero además, el obispado mantiente una comunicación directa y contacto permanente con los sacerdotes de las parroquias para seguir de cerca la situación de cada localidad y detectar necesidades urgentes de manera inmediata.

Fotogalería | El temporal en imágenes en Cáceres /

Igualmente ha lanzado un llamamiento a la prudencia: "Animamos a toda la población a seguir las recomendaciones oficiales y extremar las precauciones para evitar riesgos innecesarios" y una mano tendida: "Ponemos a entera disposición de quienes lo necesiten nuestros recursos de asistencia y espacios diocesanos. Ya hemos comunicado oficialmente esta disponibilidad a las administraciones públicas para colaborar en todo lo que sea preciso".

Y culmina: "En los momentos de dificultad, la comunidad se fortalece a través de la ayuda mutua y la acogida".