Borrasca
La Diócesis de Coria-Cáceres: "Acompañamos en la oración y el sentimiento a las familias" afectadas por las lluvias
El obispado de Coria-Cáceres mantiene contacto directo con los sacerdotes de las parroquias para evaluar la situación y detectar las necesidades urgentes de los vecinos.
La borrasca Leonardo ha arrastrado agua pero también mucha ola de solidaridad, como la que ha demostrado la Diócesis de Coria-Cáceres, que en un comunicado asegura que sigue "con profunda preocupación la evolución de las fuertes lluvias que están afectando a nuestra región, especialmente en el valle del Alagón y en localidades como Coria, Montehermoso, Cáceres, Torrecilla de los Ángeles, Hoyos, Guijo de Granadilla, Aldea del Cano, San Martín de Trevejo, Cedillo, Gata, Herrera de Alcántara, Torre de Don Miguel, Villanueva de la Sierra… y tantas otras".
Cercanía y solidaridad
Ante el riesgo inminente de inundaciones y los desalojos que ya se han producido para garantizar la seguridad de los vecinos, ha expresado lo siguiente: "Cercanía y solidaridad: Acompañamos en la oración y el sentimiento a todas las familias que están viviendo momentos de incertidumbre y angustia".
Pero además, el obispado mantiente una comunicación directa y contacto permanente con los sacerdotes de las parroquias para seguir de cerca la situación de cada localidad y detectar necesidades urgentes de manera inmediata.
Igualmente ha lanzado un llamamiento a la prudencia: "Animamos a toda la población a seguir las recomendaciones oficiales y extremar las precauciones para evitar riesgos innecesarios" y una mano tendida: "Ponemos a entera disposición de quienes lo necesiten nuestros recursos de asistencia y espacios diocesanos. Ya hemos comunicado oficialmente esta disponibilidad a las administraciones públicas para colaborar en todo lo que sea preciso".
Y culmina: "En los momentos de dificultad, la comunidad se fortalece a través de la ayuda mutua y la acogida".
- Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana
- Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
- El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
- El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
- Comunicado de la familia del joven muerto en la avenida de París de Cáceres: 'Por la dignidad, el contexto y la humanidad en un caso de extrema vulnerabilidad
- Cáceres amplía su oferta de ocio infantil con un nuevo parque de juegos y celebraciones
- Vecinos de la ronda de la Pizarra en Cáceres, 'hartos de convivir con humedades' en un bloque de pisos recién rehabilitado
- Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes