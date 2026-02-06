Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eurocaja Rural avanza en su expansión nacional y abre nueva oficina en Cáceres

La entidad financiera abre su primera oficina en Extremadura, potenciando su presencia en el territorio nacional, donde está ya presente en 11 comunidades autónomas, y su apuesta por acercar su modelo de banca cercana y comprometida

Directivos a las puertas de la oficina de Eurocaja Rural en la plaza de América de Cáceres.

Directivos a las puertas de la oficina de Eurocaja Rural en la plaza de América de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Redacción

Cáceres

La nueva oficina en Cáceres de Eurocaja Rural, ubicada en la Plaza de América, número 6, permite a la entidad proseguir su Plan de Expansión puesto en marcha en 2011 con el objetivo de combatir la recesión económica, la exclusión financiera y la reducción de oficinas que ha prevalecido en el sector los últimos años.

Extremadura se convierte así en la undécima comunidad autónoma en sumarse a Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja, Región de Murcia, Aragón y Asturias, territorios donde la red comercial implantada supera ya las 505 oficinas.

La oficina de Cáceres cuenta con horario de apertura al público de 8.30 a 14.00 horas, y al frente de la misma se encuentra Alfonso Baños Serrano, junto a los gestores comerciales Miguel Ángel Álvarez Calle y Diego Castro Simón.

Asesoramiento personalizado

La oficina nace con el objetivo de ofrecer un asesoramiento personalizado, atención próxima y un catálogo completo de productos y servicios diseñados a medida de las necesidades de los clientes: soluciones de liquidez y crédito, líneas de financiación, banca digital, medios de pago, seguros o en materia de inversión, entre otros.

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, subraya que “nos sentimos orgullosos de llegar a una nueva comunidad autónoma, generar empleo y dinamizar el tejido económico y social de los territorios donde operamos, ofreciendo a los ciudadanos de Cáceres nuestro modelo de negocio de banca híbrido, que combina las ventajas de la digitalización y las nuevas tecnologías con la presencia física de oficinas, garantizando así un trato humano, profesional y directo”.

Eurocaja Rural también combate la exclusión financiera, garantizando el acceso a servicios bancarios en municipios con baja densidad de población y en grandes ciudades. Su presencia asegura que ciudadanos, empresas y administraciones puedan realizar gestiones sin barreras, incluso en localidades donde otras entidades han cesado su actividad. Actualmente, Eurocaja Rural es la única referencia financiera en más de 70 municipios, beneficiando a más de 89.000 habitantes.

Compromiso social y asistencial

La llegada de Eurocaja Rural a Cáceres no solo supone la apertura de una nueva oficina, sino también la extensión de su compromiso social. A través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (FEP), la Entidad impulsa programas de apoyo a colectivos vulnerables, fomento del empleo, inclusión social y colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro. Entre sus iniciativas destacan las Ayudas Sociales, las Ayudas Workin para la inserción laboral de personas con discapacidad, o acciones solidarias como la Carrera contra la ELA, cuya recaudación se destina íntegramente a entidades que luchan contra esta enfermedad.

Con su implantación en Cáceres, Eurocaja Rural pone también a disposición del territorio extremeño esta vertiente solidaria, acercando a la comunidad su vocación de servicio y su compromiso con proyectos que impulsen la cohesión social, la igualdad de oportunidades y un crecimiento sostenible en el territorio.

