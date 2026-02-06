Diseñadores emergentes y firmas consolidadas se dan cita en ExtreModa Fashion Week en Cáceres

El certamen combina talento emergente y firmas consolidadas y abre la puerta a diseñadores de fuera de la región con vínculos profesionales con Extremadura

ExtreModa Fashion Week ha regresado a Cáceres con el objetivo de consolidarse como una plataforma de impulso para la moda vinculada a Extremadura. La segunda edición ha definido con mayor precisión el perfil de los diseñadores participantes, los criterios de selección y los contenidos que marcarán su programación.

Diseñadores emergentes y firmas consolidadas

El evento ha estado dirigido tanto a diseñadores emergentes como a perfiles ya consolidados dentro del sector. Según la organización, pueden participar creadores que se encuentren en las primeras etapas de su carrera profesional, así como marcas con trayectoria que deseen presentar nuevas colecciones o líneas de trabajo.

El formato ha mantenido la combinación de ambos perfiles, con desfiles diferenciados, con el fin de favorecer el intercambio de experiencias y ofrecer visibilidad a nuevos talentos junto a referentes del diseño. En esta edición, alrededor de seis diseñadores emergentes y seis consolidados han tenido la oportunidad de formar parte del programa.

Proceso de selección de los diseñadores emergentes

La selección de los diseñadores emergentes se ha realizado mediante una convocatoria abierta, en la que los candidatos han debido presentar su solicitud junto a un dossier creativo. En este proceso se han valorado aspectos como la originalidad de las propuestas, la coherencia de la colección, la viabilidad del proyecto y la identidad estética del diseñador.

Desde la organización han señalado que el objetivo ha sido detectar talento con proyección y capacidad para desarrollarse profesionalmente dentro del sector de la moda, ofreciendo a los seleccionados un entorno real de exhibición y aprendizaje.

Participación de diseñadores de otras regiones

Aunque ExtreModa Fashion Week ha nacido con la vocación de impulsar el talento extremeño, el certamen no ha cerrado la puerta a diseñadores de otras comunidades. La organización ha explicado que pueden participar creadores de fuera de la región siempre que exista una vinculación profesional, creativa o formativa con Extremadura.

Esta apertura ha permitido enriquecer el evento y ampliar su alcance, manteniendo al mismo tiempo el foco en la identidad y el talento local.

Tendencias y retos de la moda actual

La programación de este año ha incorporado mesas redondas y masterclass centradas en cuestiones de actualidad del sector. Entre los temas abordados en antiguas ediciones, se han incluido la sostenibilidad, la artesanía aplicada al diseño contemporáneo, la adaptación a los nuevos modelos de consumo y la construcción de marca en el entorno digital.

Además, la presencia de diseñadores como José Ramón García, fundador de Corsinología, ha aportado una visión centrada en la unión entre lo clásico y las tendencias actuales, uno de los enfoques que la organización ha querido destacar en esta edición.

Con estas líneas de trabajo, ExtreModa Fashion Week ha buscado reforzar su papel como escaparate creativo y espacio de reflexión sobre el presente y el futuro de la moda vinculada a Extremadura.