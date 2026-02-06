Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recursos hídricos

El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad

El pantano bajó en la tarde de este jueves del 80% ante la previsión de nuevas lluvias a lo largo del fin de semana

El Guadiloba asoma fuera de su pantano de Cáceres

El Guadiloba asoma fuera de su pantano de Cáceres

El Guadiloba asoma fuera de su pantano de Cáceres / Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La apertura de las tres compuertas principales del pantano del Guadiloba de Cáceres ha provocado una bajada considerable de la cota de agua del embalse y, en la tarde de este jueves, se situó por primera vez en varios días por debajo del 80% de su capacidad. La premisa de la empresa gestora del agua en la ciudad era mantener la cota entre el 80 y el 85 por ciento (que se ubicase entre los 16 y los 17 hectómetros cúbicos). Sin embargo, la previsión de lluvias para este fin de semana y la cantidad de agua que traen los afluentes de la presa han provocado que esta cuantía se aumente.

Y es que los datos son llamativos. Desde que comenzó el desembalse preventivo y controlado con las compuertas del fondo abiertas hace hoy dos semanas y tras la apertura puntual de la lateral y las principales, el Guadiloba ha tirado ya 21 hectómetros cúbicos, más del equivalente a su capacidad total (20,4 hectómetros cúbicos).

Video | El desembalse del Guadiloba anega los cultivos de los regantes del Marco en Cáceres

Video | El desembalse del Guadiloba anega los cultivos de los regantes del Marco en Cáceres

Carlos Gil

Según los cálculos, esta cantidad de agua serviría para abastecer a la ciudad durante casi dos años puesto que los 97.000 vecinos de Cáceres gastan, aproximadamente, un hectómetro cúbico al mes.

La Policía Local de Cáceres mantiene la vigilancia en el entorno del embalse y, por el momento, no se han producido incidencias.

Galería | Estado del Marco tras el desembalse del Guadiloba en Cáceres

Galería | Estado del Marco tras el desembalse del Guadiloba en Cáceres

Galería | Estado del Marco tras el desembalse del Guadiloba en Cáceres

Sí que se han producido quejas por parte de los regantes de la Ribera del Marco, que tienen sus huertas aguas abajo. En la noche del pasado miércoles al jueves, fue necesaria la apertura de las tres compuertas principales. Esto provocó que sus terrenos quedasen anegados, que el cauce se situase a escasos metros de las edificaciones y que se tuvieran que trasladar a los animales para evitar que se los llevase la corriente.

El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad

El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad

¿Cómo puedo acceder a la nueva línea de ayudas de vivienda de la Diputación de Cáceres? Estos son los requisitos

¿Cómo puedo acceder a la nueva línea de ayudas de vivienda de la Diputación de Cáceres? Estos son los requisitos
