Llenazo en la Diputación de Cáceres para dar a conocer las nuevas ayudas a asociaciones de mayores en los pueblos

El salón de plenos de la Diputación de Cáceres estaba lleno hasta la bandera este viernes para dar a conocer la nueva línea de ayudas que la institución provincial ha creado para las asociaciones de mayores gracias a una partida específica incorporada en los presupuestos para este 2026. Según ha explicado el presidente, Miguel Ángel Morales, se había convocado a todas las entidades de la tercera edad de la provincia que estén legalmente constituidas con el objetivo de cambiar el enfoque de las ayudas y de su papel en los municipios.

Otro modelo

Morales ha señalado que buscan marcar distancia con el modelo de subvenciones a actividades puntuales como excursiones o comilones y ha planteado un giro hacia un concepto de envejecimiento activo para que los mayores puedan ser agentes que participen en el dinamismo local y comarcal. "No deben consumir actividades y ya, sino impulsarlas y mover vida cultural y social en el territorio", ha señalado.

Partida específica

Para ello, se ha creado esa partida específica en los presupuestos de la diputación (que fueron aprobados por unanimidad de PP y PSOE). Los enfoques principales en los que se debe invertir este dinero son actuaciones deportivas, lúdicas y culturales. Entre los objetivos principales están los intercambios entre comarcas. Morales ha puesto el ejemplo de que si la Casa de Mayores de Baños de Montemayor tiene un grupo de teatro se pueda mover por toda la provincia actuando.

Día del Mayor

Además, el presidente provincial ha vuelto a hablar de su intención de celebrar el Día del Mayor, una cita a la que podrán acudir centenares de personas desde todos los rincones de la provincia. Todavía se desconocen los detalles porque únicamente se ha avanzado que la intención es celebrarlo a principios del mes de octubre. Sí que ha incidido en que se busca un sitio céntrico, un municipio que "colabore y sea proactivo".

La intervención de Miguel Ángel Morales. / E. P.

Apoyo

También ha hablado de varios argumentos para mostrar su apoyo a los mayores. El primero, el económico: "Hay gente que se jubila y se viene a vivir aquí con un nivel adquisitivo aceptable, lo que sostiene consumo y economía local. Por otro lado, las residencias son generadoras de empleo joven que ayudan a fijar población y que los pueblos estén vivos. Por ejemplo, se necesitan podólogos, dinamizadores o psicoterapeutas", ha contado.

Propuestas

Ya en el interior del salón de plenos, los mayores han tenido la oportunidad de aportar algunas de las ideas que se les han ocurrido o que ya desarrollan en sus municipios, así como de solicitar ayuda a la diputación, por ejemplo, en materia jurídica. Entre las cuestiones planteadas hubo talleres de salud para conocer cómo alimentarse de forma correcta, proyectos intergeneracionales para acercarse más a los niños, la creación de un libro con palabras antiguas o aprender a usar la Inteligencia Artificial.