La logopeda y asesora en alimentación Paloma Páramo impartirá en Cáceres un taller sobre alimentación complementaria para bebés

Cáceres acogerá un taller práctico de alimentación complementaria dirigido a familias con bebés, a cargo de la logopeda y asesora en alimentación Paloma Páramo. La iniciativa busca que la hora de la comida sea un momento de disfrute y aprendizaje, respetando el ritmo natural de cada niño.

Método Baby-Led Weaning

El taller se centrará en el método Baby-Led Weaning (BLW), un enfoque en el que los bebés, a partir de seis meses, exploran los alimentos sólidos por sí mismos. En lugar de purés o papillas, los pequeños reciben alimentos en trozos que pueden coger con las manos, fomentando su autonomía, la coordinación motora y la capacidad de masticar.

Durante la sesión, Páramo enseñará a las familias a introducir los alimentos según el método BLW, a diferenciar una arcada de un atragantamiento y a interpretar las señales de hambre y saciedad del bebé. También se resolverán dudas sobre texturas, cantidades y alimentos adecuados para cada etapa.

Taller dirigido a madres, padres y cuidadores

La especialista es creadora del programa Toca, Explora, Ñam! y del método Mini Mordiscos, que busca promover una relación positiva con la comida desde el inicio, evitando presiones y fomentando el disfrute familiar. El taller está dirigido a madres, padres y cuidadores que deseen acompañar a sus hijos en la transición a los sólidos con confianza y seguridad.