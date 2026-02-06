Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Salud y bienestar

La logopeda y asesora en alimentación Paloma Páramo impartirá en Cáceres un taller sobre alimentación complementaria para bebés

El taller, se centrará en el método Baby-Led Weaning, un enfoque que permite a los bebés explorar alimentos sólidos por sí mismos a partir de los seis meses de edad

Paloma Páramo, logopeda y asesora en alimentación en Cáceres.

Paloma Páramo, logopeda y asesora en alimentación en Cáceres. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Cáceres acogerá un taller práctico de alimentación complementaria dirigido a familias con bebés, a cargo de la logopeda y asesora en alimentación Paloma Páramo. La iniciativa busca que la hora de la comida sea un momento de disfrute y aprendizaje, respetando el ritmo natural de cada niño.

Método Baby-Led Weaning

El taller se centrará en el método Baby-Led Weaning (BLW), un enfoque en el que los bebés, a partir de seis meses, exploran los alimentos sólidos por sí mismos. En lugar de purés o papillas, los pequeños reciben alimentos en trozos que pueden coger con las manos, fomentando su autonomía, la coordinación motora y la capacidad de masticar.

Durante la sesión, Páramo enseñará a las familias a introducir los alimentos según el método BLW, a diferenciar una arcada de un atragantamiento y a interpretar las señales de hambre y saciedad del bebé. También se resolverán dudas sobre texturas, cantidades y alimentos adecuados para cada etapa.

Noticias relacionadas y más

Taller dirigido a madres, padres y cuidadores

La especialista es creadora del programa Toca, Explora, Ñam! y del método Mini Mordiscos, que busca promover una relación positiva con la comida desde el inicio, evitando presiones y fomentando el disfrute familiar. El taller está dirigido a madres, padres y cuidadores que deseen acompañar a sus hijos en la transición a los sólidos con confianza y seguridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana
  2. Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
  3. El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
  4. El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
  5. Comunicado de la familia del joven muerto en la avenida de París de Cáceres: 'Por la dignidad, el contexto y la humanidad en un caso de extrema vulnerabilidad
  6. Cáceres amplía su oferta de ocio infantil con un nuevo parque de juegos y celebraciones
  7. Vecinos de la ronda de la Pizarra en Cáceres, 'hartos de convivir con humedades' en un bloque de pisos recién rehabilitado
  8. Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes

Renfe estudió la rentabilidad del ferrocarril Talavera-Villanueva de la Serena en 1975

Renfe estudió la rentabilidad del ferrocarril Talavera-Villanueva de la Serena en 1975

Restaura: un viaje en el tiempo que revela documentos reales y municipales de la provincia de Cáceres

Restaura: un viaje en el tiempo que revela documentos reales y municipales de la provincia de Cáceres

El presupuesto de Cáceres sigue pendiente entre reproches políticos y acusaciones de bloqueo

El presupuesto de Cáceres sigue pendiente entre reproches políticos y acusaciones de bloqueo

La Cámara de Comercio de Cáceres se convierte en punto de encuentro para startups e inversores internacionales

La Cámara de Comercio de Cáceres se convierte en punto de encuentro para startups e inversores internacionales

El ayuntamiento valora cómo reparar la cubierta del pabellón de Cáceres el Viejo

El ayuntamiento valora cómo reparar la cubierta del pabellón de Cáceres el Viejo

La logopeda y asesora en alimentación Paloma Páramo impartirá en Cáceres un taller sobre alimentación complementaria para bebés

La logopeda y asesora en alimentación Paloma Páramo impartirá en Cáceres un taller sobre alimentación complementaria para bebés

El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad

El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad

¿Cómo puedo acceder a la nueva línea de ayudas de vivienda de la Diputación de Cáceres? Estos son los requisitos

¿Cómo puedo acceder a la nueva línea de ayudas de vivienda de la Diputación de Cáceres? Estos son los requisitos
Tracking Pixel Contents