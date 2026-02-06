Calle San Pedro de Cáceres: cierra una tienda de cosmética y abre una agencia de viajes

La céntrica e histórica calle San Pedro de Cáceres está viviendo en estas semanas una serie de movimientos comerciales. La mayoría de los negocios de esta zona son locales y, tras el cierre del Spar a finales de año, se han venido sucediendo cambios llamativos: una de las tiendas recién llegadas echa el cierre y una agencia de viajes comenzará a utilizar en cuestión de días un local en desuso desde hace unos meses.

Para empezar, la tienda de jabones naturales y productos de spa de la empresa Inma Polo ya ha colgado el cartel de "Se alquila" tras apenas unos meses en la vía. Abrió sus puertas en marzo de 2025 ofreciendo un universo holístico en el que los clientes han tenido la oportunidad de disfrutar del ritual de manicura y pedicura vegana, con un tratamiento seguro y saludable, además de productos de spa, inciensos y una cuidada selección de ropa y bisutería artesanal elaborada a mano.

Inma se despide triste, pero no abandona el negocio. Ella comenzó en el mundo de los mercados artesanales y es ahí donde regresa. Además, continúa repartiendo pedidos a sus clientes más habituales. Tras este año de experiencia, se muestra crítica con la situación actual del comercio local en la ciudad y pide al consistorio más campañas. "La gente de la ciudad ya no viene a comprar por la parte antigua, prefieren irse al centro comercial. Es totalmente entendible. Pero no podemos dejar desaparecer tiendas históricas. A mí sí que me han comprado muchos turistas", sentencia.

Sin embargo, no todo son malas noticias. El establecimiento que dejó libre la tienda El Rincón de Almudena semanas antes de verano lo va a coger la agencia Soloviaje. Actualmente, están poniendo todo a punto para la apertura, programada para el próximo 9 de febrero, tal y como aparece en el cartel que han colgado en su entrada principal.

Además, se especula con un negocio que se va a trasladar desde otro punto de la ciudad hasta el antiguo establecimiento de la marca Zapatonee, que cerró también hace varios meses.

Por ahora, la calle San Pedro mantiene la actividad y el trasiego de turistas y viandantes, en un momento en el que el comercio local busca fórmulas para seguir siendo atractivo en pleno corazón del Casco Antiguo.