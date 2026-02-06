El presupuesto de Cáceres sigue pendiente entre reproches políticos y acusaciones de bloqueo

El presupuesto municipal del Ayuntamiento de Cáceres para 2026 continúa pendiente de aprobación, una situación a la que ha vuelto a referirse el alcalde, Rafael Mateos, y que ha derivado en un cruce de acusaciones políticas, especialmente desde el Grupo Municipal Vox, que denuncia un "bloqueo deliberado de las negociaciones".

Mateos vincula su elaboración a una "política de responsabilidad" y a la necesidad de "no generar expectativas que no puedan cumplirse"

Proyectos viables

Durante el encuentro organizado por el Periódico Extremadura en el NH Palacio de Oquendo, Mateos fue interpelado por la gobernabilidad del consistorio y la falta de acuerdo presupuestario, una cuestión que el alcalde encuadró dentro de su modelo de gestión basado, según defendió, en la credibilidad institucional y en la ejecución de proyectos viables y con respaldo económico.

El alcalde no concreta plazos ni cifras sobre las cuentas de 2026, aunque vincula su elaboración a una política de responsabilidad y a la necesidad de no generar expectativas que no puedan cumplirse, una línea que asegura guía tanto su acción de gobierno como la negociación presupuestaria.

Bloqueo

Tras ese acto, el Grupo Municipal Vox ha acusado a la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de “bloquear de forma deliberada” las negociaciones para aprobar el presupuesto municipal, una parálisis que, según la formación, responde a una “estrategia autonómica” para evitar que un acuerdo en Cáceres tenga consecuencias políticas en el ámbito regional.

El portavoz de Vox en el ayuntamiento, Eduardo Gutiérrez, afirma que el freno en las conversaciones con el Ejecutivo local de Mateos “no obedece a discrepancias sobre las propuestas”, sino a una voluntad política de impedir cualquier entendimiento con su grupo. “El problema no son las propuestas, sino que un acuerdo con Vox en Cáceres pueda tener repercusión en las negociaciones de la Junta”.

Gutiérrez denuncia que se está “impidiendo deliberadamente” cualquier avance para evitar comparaciones entre la situación municipal y la autonómica, una decisión que, a su juicio, “sacrifica los intereses de los cacereños para proteger una estrategia partidista” y convierte al Ayuntamiento en un “instrumento político”.

Desde Vox aseguraron que su grupo ha mantenido una actitud “responsable” y orientada a negociar inversiones y mejoras para la ciudad, aunque se han encontrado, según afirman, con un “bloqueo impuesto desde Mérida” que está paralizando proyectos y retrasando inversiones consideradas clave para Cáceres.