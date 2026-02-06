Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la sede del TSJEx

Los nuevos rostros del poder judicial toman posesión en Cáceres

Dos nuevas juezas, Raquel García Cuesta y Cristina Bohoyo Díaz, se incorporan a los juzgados de Almendralejo y Llerena, respectivamente, tras jurar sus cargos

Acto de toma de posesión este viernes en el TSJEx, en Cáceres.

Acto de toma de posesión este viernes en el TSJEx, en Cáceres. / EP

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

Los órganos judiciales de Almendralejo y Llerena incorporan a dos nuevas juezas pertenecientes a la 74ª promoción de la Carrera Judicial, que han tomado posesión de sus cargos tras prestar juramento o promesa en un acto celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Nuevos cargos.

Nuevos cargos. / EP

32 y 31 años

Raquel García Cuesta, de 32 años y natural de Gijón, ejercerá en la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almendralejo, donde se incorpora como titular para reforzar la actividad jurisdiccional en este partido judicial.

Por su parte, Cristina Bohoyo Díaz, de 31 años y natural de Badajoz, asumirá la titularidad de la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llerena, su primer destino dentro de la Carrera Judicial.

El acto de juramento o promesa se ha desarrollado ante los miembros de la Sala de Gobierno del TSJEx, presidida por su presidenta, María Félix Tena Aragón, junto a magistrados y representantes de la judicatura.

Cercanía y humanidad

Durante su intervención, la presidenta del TSJEx ha recordado a las nuevas juezas la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional como poder del Estado y el carácter de servicio público que tiene la Justicia.

Asimismo, les ha trasladado el apoyo institucional de la Sala de Gobierno en el desempeño de sus funciones y les ha animado a ejercer la judicatura desde la "cercanía, la humanidad y el sentido común", sin perder de vista la importancia del rigor jurídico.

El acto ha servido también para el juramento de una nueva magistrada de la Sala de lo Social del TSJEx, reforzando así la estructura judicial de la Comunidad Autónoma.

Noticias relacionadas y más

Con estas incorporaciones, la Administración de Justicia en Extremadura avanza en la cobertura de plazas y en el refuerzo de los órganos jurisdiccionales, contribuyendo a una atención más ágil y eficaz a la ciudadanía.

