En la sede del TSJEx
Los nuevos rostros del poder judicial toman posesión en Cáceres
Dos nuevas juezas, Raquel García Cuesta y Cristina Bohoyo Díaz, se incorporan a los juzgados de Almendralejo y Llerena, respectivamente, tras jurar sus cargos
Los órganos judiciales de Almendralejo y Llerena incorporan a dos nuevas juezas pertenecientes a la 74ª promoción de la Carrera Judicial, que han tomado posesión de sus cargos tras prestar juramento o promesa en un acto celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
32 y 31 años
Raquel García Cuesta, de 32 años y natural de Gijón, ejercerá en la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almendralejo, donde se incorpora como titular para reforzar la actividad jurisdiccional en este partido judicial.
Por su parte, Cristina Bohoyo Díaz, de 31 años y natural de Badajoz, asumirá la titularidad de la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llerena, su primer destino dentro de la Carrera Judicial.
El acto de juramento o promesa se ha desarrollado ante los miembros de la Sala de Gobierno del TSJEx, presidida por su presidenta, María Félix Tena Aragón, junto a magistrados y representantes de la judicatura.
Cercanía y humanidad
Durante su intervención, la presidenta del TSJEx ha recordado a las nuevas juezas la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional como poder del Estado y el carácter de servicio público que tiene la Justicia.
Asimismo, les ha trasladado el apoyo institucional de la Sala de Gobierno en el desempeño de sus funciones y les ha animado a ejercer la judicatura desde la "cercanía, la humanidad y el sentido común", sin perder de vista la importancia del rigor jurídico.
El acto ha servido también para el juramento de una nueva magistrada de la Sala de lo Social del TSJEx, reforzando así la estructura judicial de la Comunidad Autónoma.
Con estas incorporaciones, la Administración de Justicia en Extremadura avanza en la cobertura de plazas y en el refuerzo de los órganos jurisdiccionales, contribuyendo a una atención más ágil y eficaz a la ciudadanía.
