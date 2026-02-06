Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuestro pasado

Renfe estudió la rentabilidad del ferrocarril Talavera-Villanueva de la Serena en 1975

Las autoridades provinciales y técnicos de Renfe analizaron el futuro de la línea ferroviaria

Ferrocarril de Renfe en el pasado.

Ferrocarril de Renfe en el pasado. / Asociación de Amigos del Ferrocarril de Collado Villalba.

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En diciembre de 1975, técnicos de Renfe anunciaron que realizarían un estudio sobre la rentabilidad del ferrocarril que conecta Talavera de la Reina con Villanueva de la Serena. La iniciativa fue discutida en un pleno de la Diputación de Cáceres, donde se abordó la situación de esta línea ferroviaria, que era considerada estratégica para el transporte de pasajeros y mercancías en la región.

Preocupación por la viabilidad económica del servicio

El debate en la Diputación reflejó la preocupación por la viabilidad económica del servicio y la necesidad de mantener la conectividad entre localidades del suroeste de España. El anuncio de Renfe generó expectativas sobre posibles mejoras o ajustes en la explotación de la línea, que en aquel momento formaba parte de una red ferroviaria esencial para el desarrollo económico y social de las provincias implicadas.

Uso de la infraestructura

El estudio de rentabilidad pretendía ofrecer una evaluación objetiva sobre el uso de la infraestructura y la eficiencia de la operación, considerando tanto el tráfico de pasajeros como el transporte de mercancías. La decisión de analizar la línea Talavera-Villanueva de la Serena se inscribía en un contexto más amplio de la época, en el que Renfe revisaba varias rutas para garantizar su sostenibilidad económica.

