Restaura: un viaje en el tiempo que revela documentos reales y municipales de la provincia de Cáceres

Documentos de la época de Felipe II o actas municipales del siglo XVII. La Diputación de Cáceres ha inaugurado en su edificio de la cacereña calle Pintores la exposición "Restaura: la Memoria de los documentos", un programa dirigido a poblaciones de menos de 10.000 habitantes que custodian en su Archivo Municipal documentos de interés histórico que se encuentran en mal estado de conservación.

El objetivo de este es corregir, frenar o eliminar las alteraciones que haya sufrido el patrimonio cultural de la provincia de Cáceres. La exposición pone en valor la riqueza documental restaurada mediante 'Restaura', visibilizando tanto el contenido histórico como los procesos técnicos y artesanales que permitieron su recuperación y conservación.

En la inauguración estuvo presente la diputada de Turismo, Elisabeth Martín, quien tomó la palabra, así como la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, y el alcalde de Sierra de Fuentes, Sergio Domínguez. "Los documentos que hoy se exhiben aquí son mucho más que piezas históricas, son testigos directos de la vida administrativa, social y cultural de nuestros municipios y, por ello, constituyen una parte esencial de la memoria compartida de nuestra provincia", comenzó la diputada.

Cuatro siglos

La exposición, que será visitable hasta el 6 de marzo, muestra 26 documentos, 11 de ellos reales. Estos datan de fechas comprendidas entre 1437 (el Libro Negro de Trujillo) y 1868 (libro de riquezas públicas de Viandar de la Vera).

"Esta exposición no solo permite conocer el trabajo que hay detrás de la conservación documental, sino también los procesos de restauración que devuelven la estabilidad y legibilidad a los documentos dañados por el paso del tiempo y que hacen posible su consulta, su estudio y su difusión entre todos nosotros", comentó Martín.

Imagen de las localidades que han aportado documentos. / Carlos Gil

Y es que la exposición también cuenta con una parte que explica el proceso de restauración de unos documentos de semejante antigüedad, así como los posibles problemas que puede presentar fruto de las bacterias.

"La diputación mantiene así su compromiso con la gestión, la protección y la difusión del patrimonio documental, convencida de que conservar los documentos no es solo una obligación de la institución, sino también un servicio a la ciudadanía y a la memoria colectiva".

Documentos reales y municipales

Posteriormente, Montaña Paredes, encargada de la colección, ofreció un recorrido a los presentes en la inauguración en la que fue explicando cada una de las piezas expuestas. Entre ellas se puede contemplar una Real Orden de Felipe II para Santibáñez el Alto (1568), Actas de Pleno de Sierra de Fuentes o Arroyo de la Luz (1591 y 1601), el título de villa de Miajadas firmado por Felipe IV (1656) o una ejecutoria de Carlos III para Navas del Madroño (1757), entre muchos otros ejemplos.

Imagen de uno de los documentos expuestos. / Carlos Gil

'Restaura' es todo un viaje en el tiempo por la historia de la provincia de Cáceres, por las voces que dejaron huella en el papel y las decisiones que han construido la región que hoy en día contemplamos. Cada acta o cada expediente son más que un testimonio administrativo: son un testigo vivo de la memoria colectiva cacereña.