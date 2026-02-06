‘Las que tienen que servir’ roza el lleno en el Gran Teatro de Cáceres este sábado

A pocas horas de comenzar la función, el espectáculo ‘Las que tienen que servir’ está a punto de agotar las entradas en el Gran Teatro de Cáceres. La comedia musical subirá el telón este sábado, 7 de febrero, a las 20:30 horas para, desde el humor y la emoción, abordar uno de los grandes procesos de transformación social de la España reciente: el camino hacia la democracia y la liberación de la mujer.

La función forma parte de una gira que recorrerá varios puntos de Extremadura (como Talayuela, Fuenlabrada de los Montes o Mérida) y Castilla la Mancha. Las últimas entradas para este sábado están disponibles en la taquilla y en la página web del teatro.

Ambientada en el Madrid de los años 70, la obra pone el foco en el éxodo rural y en las miles de jóvenes que dejaron sus pueblos para incorporarse al mercado laboral como empleadas del hogar en la capital. A través de sus vivencias, el montaje retrata una sociedad en tránsito, en la que conviven lo tradicional y lo moderno, la España gris y las ansias de democracia, y en la que las tres protagonistas se labran un futuro lleno de esperanza.

Feminismo desde la vida cotidiana

Basada en una idea original de las intérpretes Raquel Palma, Carmen Tena y Rosario Abelaira, y con dirección y dramaturgia de Javier Herrera, ‘Las que tienen que servir’ construye un relato coral que reflexiona sobre el feminismo desde lo cotidiano. Lo hace entendiendo la incorporación de la mujer al trabajo remunerado como un primer paso hacia la independencia económica, la autonomía personal y la conquista de derechos. Mujeres que, desde espacios históricamente invisibilizados, empiezan a cuestionar el papel que les fue asignado.

La obra aborda también el ascensor social que supuso el acceso a la educación, especialmente la universitaria, como vía de progreso y transformación, en una España que avanzaba hacia la democracia y en la que la formación se consolidaba como un valor clave para romper con los límites de la clase social.

Imagen de la obra. / Cedida a El Periódico

Todo ello está acompañado por una cuidada dirección, puesta en escena y vestuario. En el escenario, las actrices cantan y bailan con un texto y una banda sonora marcada por los sonidos de la radio y la televisión de la época. El espectáculo combina teatro, música y coreografías para ofrecer una propuesta cercana, colorida y divertida que abraza la memoria colectiva de España.

El montaje cuenta con producción ejecutiva de Isabel Torrado y con las ayudas a la producción de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. Desde el sentido del humor, la propuesta invita al público a mirar al pasado para comprender el presente, poniendo en valor a quienes, desde lo cotidiano, contribuyeron a transformar la sociedad.

Un proyecto coral

Raquel Palma, Rosario Abelaira, Carmen Tena e Isabel Torrado conforman el núcleo creativo de un proyecto escénico que desde sus inicios ha apostado por la música y la cultura popular como eje de creación. La colaboración artística entre Palma, Tena y Abelaira arrancó en 2012 con un homenaje a Marifé de Triana en Alhaurín de la Torre (Málaga), al que se sumó en 2013 Isabel Torrado, a través de Programaciones Artísticas Ayuso, asumiendo la producción de los espectáculos.

Actuacíón en Mérida. / Cedida a El Periódico

Tras una primera etapa centrada en producciones musicales, dieron el salto a las Artes Escénicas con el estreno en 2017 de ‘El balcón de la luna, el musical de la copla’, que contó con una gran acogida de público. Posteriormente, comenzaron a trabajar en su proyecto actual, ‘Las que tienen que servir’, una comedia que aborda las vivencias de mujeres que abandonaron sus hogares para incorporarse al mercado laboral, conectando memoria colectiva y tradición popular.

En la actualidad, la compañía compagina este montaje con la gira de ‘Gracias a la vida’, un concierto que recorre la historia de la copla desde sus orígenes hasta la actualidad.