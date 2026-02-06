Tattoo Lab en Cáceres: la creatividad de Carlos Jordán y el auge del tatuaje retrofuturista

Carlos Jordán es el propietario de Tattoo Lab, un estudio de tatuaje ubicado en la calle San Pedro número 6. Hace siete años decidió dar un giro a su trayectoria profesional y adentrarse en el mundo del tatuaje como hobby, una inquietud que tenía pendiente desde hacía tiempo. Su pasión por este arte viene de lejos: a los 15 años se realizó su primer tatuaje, marcando el inicio de un vínculo que hoy se ha convertido en su profesión.

"Estoy encantado con la decisión que tomé. Después de pasar muchos años en Madrid, decidí venir a Cáceres para estar más cerca de mi familia. La acogida está siendo muy buena y, aunque el ritmo es un poco más lento, siento que estoy consiguiendo clientes fieles. Poco a poco estoy construyendo una base bastante sólida: cada persona que viene suele recomendarme a otra, y muchos repiten. El trato aquí es mucho más personal y seguro en comparación con los estudios en los que trabajé en grandes ciudades. En Cáceres, el boca a boca es fundamental, y fue precisamente al ver este local disponible cuando me planteé montar el estudio aquí".

Un fenómeno global

En cuanto a las tendencias más demandadas en la actualidad, el experto señala que el tatuaje se ha convertido en un fenómeno completamente global. Esto ha hecho que abarque a personas de todas las edades, perfiles y estilos. No obstante, destaca que una de las características más representativas del momento actual es la preferencia por tatuajes de línea fina, muy precisos y limpios, realizados con altos estándares de calidad para garantizar una buena evolución con el paso del tiempo.

Nuevas interpretaciones del tatuaje tribal

A diferencia de años atrás, cuando lo fundamental era simplemente llevar tinta en la piel, hoy en día los clientes buscan tatuajes mucho más personales y con un significado profundo. Cada diseño suele estar ligado a una etapa vital, a una experiencia concreta o a una historia que desean contar, y no únicamente a un aspecto visual o estético. Aunque en el pasado predominaban motivos más genéricos como calaveras, dragones o tribales clásicos, en la actualidad estos estilos han evolucionado, dando lugar incluso a nuevas interpretaciones del tatuaje tribal.

"Ahora el tatuaje tribal tiene un sentido real en el cuerpo. Son formas geométricas que no se colocan al azar, sino que siguen y respetan la anatomía de cada persona. Cada diseño se adapta al cuerpo, se estudia cuidadosamente para resaltar, definir o incluso exagerar determinadas formas, siempre de manera intencionada. Se trabaja con un negro muy sólido y con piezas bien definidas, pero siempre manteniendo una coherencia con la forma del cuerpo y un sentido estético claro".

El auge del estilo retrofuturista

Además, señala que una de las tendencias que está ganando más fuerza en la actualidad es la reinterpretación de figuras clásicas de la época romana, especialmente esculturas, combinadas con líneas muy finas y elementos geométricos. Este estilo mezcla lo clásico con lo contemporáneo, dando lugar a una estética que podría definirse como retrofuturista, donde la tradición artística dialoga con un lenguaje visual moderno y minimalista.

"Es, sin duda, la tendencia más definida del momento. Se caracteriza sobre todo por el uso de líneas muy finas y precisas, trabajadas con un altísimo nivel de calidad y detalle. Los degradados son elegantes, suaves y muy cuidados, y se realizan mediante técnicas como el puntillismo de arrastre. No se trata de una sombra uniforme y natural, sino de un degradado que aporta textura, profundidad y riqueza visual al diseño".

Por último, Jordán destaca que, a la hora de hacerse un tatuaje, lo más importante es la confianza: confiar en quien te escucha y te dedica el tiempo necesario. No hay prisa, pues se trata de algo que permanecerá para toda la vida. Quien deposita su confianza en el tatuador termina satisfecho, y el resultado siempre refleja esa conexión real.