Protección social

Vivienda en Cáceres: el ayuntamiento rehabilitará 18 pisos municipales para familias vulnerables

En colaboración con la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres también construye 600 viviendas y priorizará a familias numerosas y colectivos en riesgo de exclusión

El edil Pedro Muriel, este viernes en rueda de prensa.

El edil Pedro Muriel, este viernes en rueda de prensa. / Carlos Gil

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La Junta local de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado la rehabilitación de 18 viviendas de titularidad municipal, que se pondrán a disposición de familias en situación de vulnerabilidad, incluyendo personas mayores, dentro de un programa de alquiler asequible.

Aliviar la falta de vivienda

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha explicado que esta medida forma parte de las políticas municipales para “aliviar la falta de vivienda en la ciudad, un problema que persiste en España desde hace años”.

Muriel ha recordado que el Ayuntamiento colabora con la Junta de Extremadura en la construcción de unas 600 viviendas en distintos barrios de Cáceres, y que la primera promoción en El Junquillo ya tiene adjudicatarios. El objetivo de la rehabilitación es reformar las viviendas municipales para “garantizar condiciones habitables y accesibles a familias con dificultades económicas, fomentando la inclusión y el bienestar social”.

Esta iniciativa se enmarca en un plan de acción continuado que busca atender a colectivos vulnerables y reforzar la política de vivienda asequible en la ciudad. El concejal ha subrayado la importancia de “coordinar esfuerzos con la Junta y otros organismos” para optimizar recursos y acelerar los procesos de rehabilitación y adjudicación.

Criterios

Las viviendas rehabilitadas se asignarán siguiendo criterios de “prioridad social, atendiendo especialmente a familias numerosas, personas mayores y colectivos en riesgo de exclusión”. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Cáceres busca “consolidar una gestión de vivienda sostenible y socialmente responsable”, que contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y reducir la brecha habitacional.

TEMAS

