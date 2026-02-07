El activista extremeño Kurdo, de participar en la flotilla humanitaria de Gaza a visitar Cáceres: "Fue esperanzador ver a tanta gente movilizándose"

Fue uno de los nombres propios en Extremadura mientras la Flotilla Global Sumud viajaba hacia Palestina para aportar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. El extremeño Kurdo (José Luis Ybot) fue uno de los activistas que participó en esa misión civil internacional no violenta que estaba destinada a romper el bloqueo marítimo israelí sobre el pueblo palestino. Este viernes acudió al Ateneo de Cáceres, en la calle General Ezponda, para relatar su experiencia.

Espíritu

Kurdo, que actualmente pertenece a la plataforma Extremadura con Palestina, señaló que, desde su regreso, se ha propuesto contar lo vivido y "mantener el espíritu" de la movilización. Afirma que "pese a los planes de paz de los que se habla, todavía no se han hecho realidad" porque "siguen matándoles".

Describe el viaje como "una experiencia impresionante" y destaca que coincidió con "mucha buena gente llegada de todo el mundo", subrayando el componente "esperanzador" para que otras personas respondan a la llamada y también se movilicen en favor de Palestina.

Embarcaciones

Reconoce que, en cierta medida, conocían lo que iba a pasar porque la fuerza marítima israelí les había avisado de que sus embarcaciones serían interceptadas. Cuenta que "nos mantuvimos unidos y nos hicimos compañía en esos momentos" y señala que "la misión se hizo de forma inteligente, lo que ayudó a sostenerse".

Charla de Kurdo en el Ateneo de Cáceres. / Carlos Gil

Kurdo indica que la misión "se alargó mucho" pero que, lejos de perjudicarla, contribuyó a "calentarla" y activar más apoyo. Les llegaban todas las noticias de lo que estaba ocurriendo en el mundo, mencionando las protestas en La Vuelta Ciclista a España: "Fue esperanzador todo lo que ocurrió".

El regreso

A su regreso, Kurdo confiesa que fue "fuerte" volver y encontrarse con todas las movilizaciones que había en España, remarcando la atención pública que había despertado la flotilla durante esos días.