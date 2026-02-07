El Ayuntamiento de Cáceres afirma que pidió al vecino de Cuartos del Baño que abandonara la finca de manera preventiva

El Ayuntamiento de Cáceres ha salido al paso del comunicado remitido por los vecinos del paraje Cuartos del Baño, en el que denunciaban la incomunicación que sufre la zona desde finales de enero, y ha expuesto su versión sobre la atención prestada al vecino que tuvo que ser evacuado tras una intervención quirúrgica reciente.

Desde el gobierno local han asegurado que, ante el riesgo que conllevaba permanecer aislado en el paraje debido a la crecida del río Salor, se instó directamente al afectado a abandonar la zona de manera preventiva mientras persistía la situación de aislamiento. Una recomendación que, según el consistorio, el propio vecino rechazó.

Según han indicado, el objetivo era evitar complicaciones sanitarias derivadas de la imposibilidad de acceder a servicios médicos con normalidad. El ayuntamiento ha añadido que no solo se produjo esta advertencia desde el ámbito municipal, sino que tanto el servicio de emergencias 112 como la Guardia Civil también le requirieron que dejara el enclave. Sin embargo, han explicado que el vecino hizo caso omiso a estas recomendaciones y decidió permanecer en el paraje pese a las circunstancias.

Intervención coordinada

Una vez que el estado de salud del residente lo hizo necesario, se coordinó un operativo para garantizar su atención sanitaria, en el que intervinieron el 112, personal médico y varias unidades de la Guardia Civil, que finalmente gestionaron su evacuación.

El ayuntamiento ha indicado que, en todo momento, la actuación se desarrolló conforme a los protocolos de seguridad y atención a emergencias, en un contexto marcado por las circunstancias meteorológicas y el desbordamiento del río.

Debate sobre los accesos

La respuesta municipal llega después de que los vecinos de Cuartos del Baño volvieran a denunciar públicamente la "vulnerabilidad" del paraje, al depender de un único acceso que queda inutilizado cada vez que aumenta el caudal del río Salor. Según han expuesto, esta situación se repite desde hace años y genera problemas de seguridad, especialmente en episodios de aislamiento prolongado.

En este contexto, la comunidad vecinal ha reclamado al equipo de Gobierno el acondicionamiento del camino alternativo de Monte Almeida, reconocido como de uso público por sentencia judicial, como una solución que permita garantizar el acceso al enclave y la atención ante posibles emergencias. Los residentes sostienen que la falta de una vía alternativa operativa mantiene al paraje expuesto a nuevos episodios de incomunicación.