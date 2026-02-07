Cáceres, ciudad de cofradías: las 37 hermandades del siglo XVIII

Entre chaparrón y chaparrón, los cacereños han vuelto a celebrar algunas de sus romerías más tradicionales. Los Mártires, San Blas o las Candelas han reunido de nuevo a vecinos y devotos en torno a sus ermitas, en unas citas que rompen la monotonía de estas primeras semanas del año, a menudo tan anodinas en el calendario festivo.

Buena parte de las romerías que aún hoy conocemos nacieron y se consolidaron gracias a sus respectivas cofradías, encargadas de preparar la fiesta, mantener las ermitas y sostener el culto durante todo el año. Hoy tendemos a asociarlas casi exclusivamente a la Semana Santa, pero durante siglos su presencia fue mucho más amplia. Si retrocedemos al siglo XVIII, la documentación revela una cifra que puede resultar sorprendente: la ciudad llegó a contar con más de una treintena de estas corporaciones. Aquella extensa red de hermandades constituía uno de los pilares de la vida religiosa y social de la villa. Con reglas propias y mayordomos responsables de sus bienes, gestionaban un importante patrimonio devocional y desarrollaban funciones asistenciales dentro de la comunidad, atendiendo a enfermos y necesitados. Para muchos vecinos, pertenecer a una hermandad suponía integrarse en una comunidad de apoyo espiritual y también material, que incluía la garantía de acompañamiento y sepultura cristiana llegado el momento de la muerte.

Documento fundamental

Un documento fundamental para conocer la realidad cofrade local de nuestro pasado es el Catastro de Ensenada, conservado en el Archivo Histórico Municipal. Elaborado a mediados del siglo XVIII por iniciativa del marqués de Ensenada durante el reinado de Fernando VI, este gran interrogatorio pretendía recopilar información detallada sobre las rentas, propiedades y actividades económicas de personas e instituciones para reformar el sistema fiscal. Gracias a sus respuestas, hoy disponemos de una valiosa fotografía de la sociedad cacereña del Antiguo Régimen, en la que también quedaron reflejadas la situación y los recursos de las cofradías.

En el Catastro se citan hasta 37 cofradías, vinculadas a las cuatro parroquias con las que contó Cáceres hasta el siglo XIX: Santa María, San Mateo, San Juan y Santiago. Más de la mitad tenían su sede canónica en ermitas propias, mientras que solo seis estaban erigidas en templos conventuales, lo que muestra la intensa implantación de estas corporaciones en el paisaje urbano de la villa.

Diferencia

La principal diferencia entre unas y otras venía marcada por la advocación a la que rendían culto. Atendiendo a este criterio, podemos distinguir cinco grandes tipologías: cofradías de santos, marianas, cristológicas, de ánimas y aquellas dedicadas al Espíritu Santo.

Las más numerosas eran las cofradías dedicadas a santos, diecinueve en total. Algunas estaban vinculadas al mundo agroganadero -como San Antonio Abad, San Marcos o San Bartolomé-, mientras que otras respondían a la búsqueda de protección frente a enfermedades y calamidades, como San Sebastián o San Blas. También existían hermandades promovidas por órdenes religiosas y devociones ligadas al patronazgo local, como San Jorge.

Cofradías marianas

A continuación, se encontraban las cofradías marianas, nueve en total, dedicadas a advocaciones ampliamente extendidas como la Virgen del Rosario o la Inmaculada Concepción, así como a la piedad dolorosa representada por la Soledad y los Dolores. Entre todas, la devoción a Nuestra Señora de la Montaña sobresalía como la más profundamente arraigada en la ciudad.

La devoción cristológica se materializaba en seis hermandades, entre ellas la Vera Cruz y Jesús Nazareno, de marcado carácter penitencial, aunque también hubo corporaciones dedicadas a la infancia de Cristo, como la del Santo Niño de la Congregación, de San Mateo. Mucho menor fue la presencia de cofradías del Espíritu Santo -solo dos- y de Ánimas del Purgatorio, de las que el Catastro menciona únicamente una en la parroquia de Santiago.

Transformación

Con el paso del tiempo, sin embargo, aquel mapa cofrade comenzó a transformarse. Las reformas ilustradas, los vaivenes políticos y las desamortizaciones afectaron profundamente a muchas de estas instituciones. La pérdida de bienes y rentas obligó a algunas a desaparecer, mientras que otras fueron languideciendo hasta quedar reducidas a simples recuerdos en los archivos parroquiales. A pesar de ello, el espíritu cofrade nunca llegó a desaparecer del todo. Algunas devociones sobrevivieron adaptándose a los nuevos tiempos, y las fiestas populares continuaron celebrándose, aunque ya no contaran con la estructura organizativa de siglos anteriores.

De las treinta y siete cofradías con las que contaba la ciudad en el siglo XVIII, únicamente cuatro han llegado hasta nuestros días sin ver interrumpida su actividad: Soledad, Nazareno, Vera Cruz y Montaña. Otras dos -la del Crucifijo de Santa María, conocida hoy como Cristo Negro, y la del Espíritu Santo- han sido refundadas o reorganizadas en el siglo XX tras periodos de inactividad.

Desaparecieron

El paso del tiempo también dejó su huella en el patrimonio artístico de aquellas hermandades. Algunas imágenes titulares desaparecieron o fueron expoliadas, como ocurrió con la Virgen de la Caridad de Santa María o con la antigua Virgen de la Concepción de la parroquia de San Juan. Otras, en cambio, continúan hoy en los mismos lugares donde fueron veneradas siglos atrás,integradas discretamente en retablos y capillas que guardan la memoria de antiguas devociones.Así sucede, por ejemplo, con la Virgen del Carmen del convento de San Pablo, cuya clausura ha contribuido, paradójicamente, a preservar un legado poco conocido. Las religiosas conservan también el Niño Jesús que acompañaba a la imagen de San José, representado con una pequeña sierra en alusión al oficio del santo y al carácter gremial de aquella cofradía, vinculada a los carpinteros.

Número reducido

Hoy, aquel nutrido panorama cofrade del siglo XVIII ha quedado reducido en número, pero no en vitalidad. Cáceres cuenta actualmente con dos cofradías de gloria -Virgen de la MontañayVirgen del Vaquero- y diecisiete cofradíasque sostienen el pulso de la Semana Santa, que ya comienzan a calentar motores ante la inminente llegada de la Cuaresma, preparando cultos, ensayos y proyectos que volverán a llenar la ciudad de fe y tradición. Porque si algo demuestra la historia cofrade cacereña es que, aunque cambien las formas y los tiempos, el espíritu asociativo que dio vida a aquellas antiguas hermandades continúa latiendo con fuerza en la Cáceres de hoy.