Cáceres perdió su fábrica de cigarrillos en 1976: un antes y un después en la industria

En 1976, Cáceres quedó definitivamente sin fábrica de cigarrillos, un hecho que marcó un antes y un después en la historia industrial de la provincia. La decisión del Gobierno, tomada en el mes de septiembre, de negar la instalación de una nueva factoría tabaquera resultó especialmente llamativa si se tenía en cuenta que la provincia producía entonces cerca del 65 por ciento del tabaco de la Península.

El tabaco como pilar económico de la zona

Hasta ese momento, el tabaco había sido uno de los pilares económicos de la zona y estaba profundamente arraigado en la vida cotidiana. Durante décadas, se fumaron mayoritariamente cigarrillos elaborados con tabaco negro y rubio de producción nacional, así como picadura para liar, muy común entre trabajadores del campo y de las fábricas. Marcas tradicionales y cigarrillos hechos a mano formaban parte del paisaje habitual en bares, plazas y centros de trabajo.

La instalación de la industria textil Induyco

Ese mismo año, otra noticia de gran relevancia fue la instalación de la industria textil Induyco, que supuso una apuesta por la diversificación económica y la creación de empleo. Sin embargo, el cierre definitivo de la vía tabaquera dejó un sentimiento de oportunidad perdida en una provincia históricamente ligada al cultivo y transformación del tabaco.