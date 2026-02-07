Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Nuestro pasado

Cáceres perdió su fábrica de cigarrillos en 1976: un antes y un después en la industria

La decisión gubernamental de no instalar una nueva factoría tabaquera, contrastó con la fuerte producción de tabaco en la zona, un hecho que generó un sentimiento de oportunidad perdida

Fábrica de tabaco en A Coruña, así habría sido en Cáceres.

Fábrica de tabaco en A Coruña, así habría sido en Cáceres. / La Opinión de A Coruña

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En 1976, Cáceres quedó definitivamente sin fábrica de cigarrillos, un hecho que marcó un antes y un después en la historia industrial de la provincia. La decisión del Gobierno, tomada en el mes de septiembre, de negar la instalación de una nueva factoría tabaquera resultó especialmente llamativa si se tenía en cuenta que la provincia producía entonces cerca del 65 por ciento del tabaco de la Península.

El tabaco como pilar económico de la zona

Hasta ese momento, el tabaco había sido uno de los pilares económicos de la zona y estaba profundamente arraigado en la vida cotidiana. Durante décadas, se fumaron mayoritariamente cigarrillos elaborados con tabaco negro y rubio de producción nacional, así como picadura para liar, muy común entre trabajadores del campo y de las fábricas. Marcas tradicionales y cigarrillos hechos a mano formaban parte del paisaje habitual en bares, plazas y centros de trabajo.

Noticias relacionadas y más

La instalación de la industria textil Induyco

Ese mismo año, otra noticia de gran relevancia fue la instalación de la industria textil Induyco, que supuso una apuesta por la diversificación económica y la creación de empleo. Sin embargo, el cierre definitivo de la vía tabaquera dejó un sentimiento de oportunidad perdida en una provincia históricamente ligada al cultivo y transformación del tabaco.

Planta de Induyco que cerró en 2021.

Planta de Induyco que cerró en 2021. / El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana
  2. Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
  3. El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
  4. El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
  5. Comunicado de la familia del joven muerto en la avenida de París de Cáceres: 'Por la dignidad, el contexto y la humanidad en un caso de extrema vulnerabilidad
  6. Cáceres amplía su oferta de ocio infantil con un nuevo parque de juegos y celebraciones
  7. Vecinos de la ronda de la Pizarra en Cáceres, 'hartos de convivir con humedades' en un bloque de pisos recién rehabilitado
  8. Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes

Terral, Los Idiotas y 'Las que tienen que servir': conciertos y teatro en Cáceres

Terral, Los Idiotas y 'Las que tienen que servir': conciertos y teatro en Cáceres

El activista extremeño Kurdo, de participar en la flotilla humanitaria de Gaza a visitar Cáceres: "Fue esperanzador ver a tanta gente movilizándose"

El activista extremeño Kurdo, de participar en la flotilla humanitaria de Gaza a visitar Cáceres: "Fue esperanzador ver a tanta gente movilizándose"

Un vecino de Cuartos del Baño recién operado, aislado por el río Salor en Cáceres: "He tenido que curarme solo"

Un vecino de Cuartos del Baño recién operado, aislado por el río Salor en Cáceres: "He tenido que curarme solo"

Luz verde a la rehabilitación de 103 fachadas comerciales del centro histórico de Cáceres

Luz verde a la rehabilitación de 103 fachadas comerciales del centro histórico de Cáceres

El artículo del columnista de Cáceres Joaquín Floriano: "La costumbre del después"

El artículo del columnista de Cáceres Joaquín Floriano: "La costumbre del después"

La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres

La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres

La calle de los churros que no se olvida de Pepe, el peluquero

La calle de los churros que no se olvida de Pepe, el peluquero

Cáceres perdió su fábrica de cigarrillos en 1976: un antes y un después en la industria

Cáceres perdió su fábrica de cigarrillos en 1976: un antes y un después en la industria
Tracking Pixel Contents