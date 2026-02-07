La calle de los churros que no se olvida de Pepe, el peluquero

Comenzamos nuestro paseo matutino por la calle Badajoz, entre Reyes Huertas y la Ronda del Carmen, y casi sin darnos cuenta, aparece el primer nombre propio del recorrido: la peluquería de Mariela Herrera, experta en lavar y peinar, en corte de mujer, tinte, reflejos, mechas, alisados permanentes o tratamientos capilares). El local fue, de siempre la Peluquería Pepe, y es inevitable no recordar al gran profesional que falleció en 2018

Los peluqueros de toda la vida tienen algo especial: saben levantar el ánimo, guardan confidencias, arreglan una barba, disimulan canas y, con las tijeras, hacen auténtica escultura en la cabeza. Aquel local tenía personalidad propia: las sillitas de bambú, el ejemplar de El Periódico Extremadura, el olor a Floyd y Varon Dandi y, en las estanterías, las brochas, el jabón, los frascos de Floyd y Varón Dandy y las navajas con las que hacía auténticas virguerías. Y, cómo no, aquellos sábados por la mañana en los que se formaba cola: clientes entrando y saliendo, y él, siempre correcto, amable y con conversación, estrechando la mano como quien recibe en casa.

Su nombre era José González Parra. Se jubiló en 2011, pero su negocio ya era desde mucho antes un emblema en la ciudad. Había dedicado 53 años a la peluquería: empezó siendo un crío, con 12 años, y cuando colgó los útiles tenía 72. Aprendió el oficio junto a su padre, Alberto, y su tío, en la barbería que tenían muy cerca de la plaza de toros.

En su vida también estaban los suyos. Estaba casado con Teresa Montes Macías, era yerno de la conocida saetera Teresa la Navera, y tenía dos hijos, Alberto y María.

Pepe conoció todas las transformaciones de un mundo cada vez más competitivo. Venía de aquellos tiempos en los que por el corte y el afeitado se cobraban dos pesetas, y supo adaptarse sin perder lo esencial: el trato, la escucha, la cercanía. En su jubilación recordaba etapas distintas de su trayectoria, como el periodo con Ricardo Cavallé en la estación de autobuses, donde inició otra vida después de su primer trabajo, o su paso por Milor, aquel primer salón de peluquería para hombres que tuvo la ciudad en la calle San Pedro.

Con Pepe se fue también algo más: una forma de entender el oficio. Una generación de peluqueros que, además de cortar el pelo, hacían de psicólogos, sabían escuchar y acompañar en una calle con locales en venta y alquiler y junto a ellos Estación Roguetrader, una tienda de miniaturas “muy curiosa”, que este viernes ha estado cerrada por la mañana. Su horario habitual queda anotado así: de 10.00 a 14.00, de lunes a sábado, y los viernes también por la tarde, de 17.00 a 20.00.

Un paseo por la calle Badajoz de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Cruzamos y, en la intersección de la calle Badajoz con Reyes Huertas está el bar El Barrio y junto a la calle Málaga nos encontramos a GR100 Especializet, descrita en la transcripción como “una de las tiendas de bicicletas más reconocidas de la ciudad”. El paseo continúa por Gestiona (Gestión y Obras) y desemboca en otro punto que “lleva años en la calle” y que se ha convertido en referencia: Cervezeres, abierta desde 2014. Su dueño, Jesús Santos, la abrió cansado de echar currículos durante cuatro años tras quedarse parado en 2010 al perder su trabajo como repartidor de gasóleo a domicilio. "Se me ocurrió la idea viajando, al descubrir este tipo de tiendas en otros países como Alemania o Bélgica", comentaba entonces.

Frente a Cervecezes aparecen plazas de garaje en venta y en el tramo siguiente asoma un “antes” que explica mucho de la vida cotidiana. Allí estuvo Pinturas Mayo, aunque desde septiembre se han trasladado a la calle Sánchez Manzano (esquina con la calle Salamanca). La frase que acompaña a ese cambio es rotunda: “fue un referente total de esta calle Badajoz”. Su mayor desafío ha sido conseguir la confianza de su clientela, además de lograr que grandes marcas nacionales se fijaran en su proyecto y apostar por la profesionalización de su plantilla en industria y decoración para trasladar información sobre productos de última generación. La empresa destaca como hitos la unión de familia, empleados, clientes y distribuidores, y la innovación como seña de identidad, con avances como pinturas antibacterianas con iones de plata y pinturas térmicas anticondensaciones orientadas al ahorro energético en viviendas.

También se recuerda a Deseos, con “pan recién hecho, a cualquier hora”, una tienda de 24 horas cuya ausencia “notó mucho el barrio” tras su marcha. En calles como esta, el comercio no solo vende sino que forma parte de la vida cotidiana. El paseo continúa con Raúl Fotógrafos, citado como “uno de los fotógrafos también más reconocidos de Cáceres”. Y, a continuación, aparece una tienda de venta de motos nuevas y de ocasión, con marcas como Kimco, Suzuki o Yamaha. Después se localiza lo que fue Surprise Box, que “ahora mismo está en alquiler”.

Los desayunos

La ruta desemboca en una de las paradas más reconocibles para el paladar: la churrería (chocolatería) Manuel, señalada como “otra de las míticas para tomar unos buenos churros”. Abrió hace 21 años y forma parte de la tradición cacereña del churro (hay más de una veintena en la capital) y su nombre se une al de otras míticas como Olqui o Ruiz.

La calle Badajoz albergó el Laboratorio Municipal y, en frente, ya en la Ronda del Carmen, Alonso, dedicado a la reparación de calzados y a un catálogo de servicios que parece no acabarse (duplicado de llaves y mandos, llaves codificadas, reparación de carcasas, venta de plantillas y accesorios, afilados...

Y así termina el paseo: con una calle que ha mostrado lo que es un barrio cuando se mira con calma. Una mezcla de negocios que han resistido y el recuerdo imborrable de Pepe.