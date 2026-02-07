Charca Musia, una de las zonas más afectadas en Cáceres por el paso de la borrasca Marta

Las lluvias asociadas a la borrasca Marta han caído de forma ininterrumpida durante toda la mañana de este sábado en la capital cacereña, provocando acumulaciones y corrientes en diferentes puntos de la ciudad. El episodio ha tenido una incidencia especial en el polígono Charca Musia, donde el agua ha llegado a circular con fuerza por algunas calles, generando cierta preocupación entre los vecinos.

Uno de los puntos más afectados ha sido la calle Mar Caspio, donde el agua no ha dejado de correr durante horas, alcanzando varios centímetros de altura y convirtiendo la calzada en un auténtico cauce improvisado. Los vecinos han seguido la evolución del temporal desde las puertas de sus viviendas, atentos al aumento del nivel del agua y a su velocidad.

Cauce improvisado

Juan y Jesús, dos de sus residentes, han explicado que la situación se ha agravado en los últimos años como consecuencia de las obras de la ronda Sur. Según han señalado, el agua procedente "tanto de la parte superior como de la inferior del cerro desemboca en un solo regato, que al llegar a la zona urbana se canaliza únicamente a través de dos alcantarillas de pequeño diámetro, de unos 40 centímetros".

A su juicio, esta concentración del caudal en un punto concreto hace que, en episodios de lluvias continuadas como el de este sábado, el sistema de drenaje resulte insuficiente, lo que provoca que el agua rebose y discurra por la calle con fuerza.

Aunque Charca Musia ha sido una de las áreas más castigadas, el temporal ha dejado imágenes similares en otros zonas de Cáceres, con calzadas encharcadas y escorrentías visibles debido a la persistencia de la lluvia durante toda la mañana.