El Libro de Oro de Extremadura, el tesoro editorial que conserva en imágenes la memoria de Cáceres

Todo cacereño que se precie de entusiasta de nuestra querida tierra, pero sobre todo enamorado de nuestra ciudad y gran aficionado a conocer la amplia y variada historia de Cáceres, suele tener una interesante cantidad de publicaciones donde se van presentando importantes páginas y temas de esta magnifica población Patrimonio de la Humanidad.

A lo largo del último medio siglo, hemos sido muy afortunados ya que hemos conocido varias bibliotecas familiares donde hemos descubierto determinadas publicaciones comunes, referidas a Cáceres y Extremadura, que presentaban entrañables imágenes de épocas distantes, edificios que fueron conocidos y disfrutados por nuestros padres y abuelos. Pero hoy desconocidos para las actuales generaciones.

Así vimos esos libros que en muchas ocasiones pasan de generación a generación como una verdadera herencia documental, que al contemplarla nos hacen soñar en tiempos en los que nuestra ciudad se iba desarrollando lentamente dentro de un mundo que no imaginaba toda la tecnología que llegaría a la actualidad y que viviríamos en una total dependencia de Europa y con la constante palabra de la Globalización, o las distintas crisis económicas, bélicas o de impensables pandemias, sin olvidarnos de la continua presencia de personas de otros continentes, culturas y religiones.

En estas enriquecedoras visitas descubrimos libros del siglo XX que nos presentaron curiosísimas escenas, siendo estas publicaciones comunes en la mayoría de las bibliotecas que tuvimos el privilegio de conocer. Y en este punto queremos referirnos a una de ellas, por considerarla muy interesante.

Conocer nuestra historia

No hay nada como conocer nuestra amplia historia con la observación de imágenes, algo que podemos permitirnos pues hemos tenido la suerte de disfrutar en toda Extremadura a un elevado número de fotógrafos profesionales en diferentes épocas, además de no pocos aficionados que también han ofrecido sus magníficos trabajos para el general conocimiento, lo que sin duda hace posible la aparición de publicaciones como la que aquí referimos.

El Libro de Oro de Extremadura es una extraordinaria publicación aparecida en el año 1999, por firme decisión de EL Periódico, con la inestimable colaboración de Caja Duero. Magnifica publicación tamaño folio con un total de 300 páginas donde se presentan, más de medio centenar de imágenes de diferentes puntos de nuestra Región.

Dicho trabajo está formado por imágenes que salían de lunes a jueves con cada ejemplar del periódico, en un total de ochenta entregas que se adquirían en los numerosos quioscos de prensa que en aquellos años existían repartidos por nuestra ciudad. Algo hoy perdido desgraciadamente. El fondo documental de dicha obra fue gracias a la dedicación de diferentes autores, tales como: Leandra Díaz, Eduardo Azofra, Agustín y García Rueda, dirigidos por Heriberto Navarro. Además del apoyo documental de las colecciones particulares de: García Rueda, Antonio Arguas Perdiguer, Pilar Sánchez y Gerardo Alcañiz. Mientras que la coordinación editorial fue realizada por Valentín herrero. Sin olvidar que entonces era directora del periódico e impulsora de esta magnifica obra Nieves Moreno Horrillo.

Magnifico equipo de profesionales que sacaron a nuestras calles un total de 20.000 ejemplares. Que inmediatamente fueron adquiridos por nuestros interesados paisanos. Esto hizo que durante varios meses era frecuente escuchar curiosas conversaciones de los ciudadanos que mostraban un notable interés por la adquisición de todas y cada una de estas escenas históricas, que para algunos era recordar lugares vividos, mientras que para los más jóvenes era conocer espacios que ya habían desaparecido por muy diferentes motivos.

Este Libro de Oro, está dividido en cuatro importantes partes, Cáceres Ciudad, Cáceres Comarcas, Badajoz Ciudad y Badajoz Comarcas. Presentando al lector no solo unas imágenes desde el aspecto turístico, sino también desde el ámbito cultural y por supuesto el histórico. Como consecuencia de ello nosotros hemos participado en alguna tertulia en la que hemos disfrutado de aquellos lejanos tiempos que contribuyeron al desarrollo social y tradicional de esta querida tierra.

Galería | Así van las obras en la parte antigua de Cáceres /

“Si el buen paño en el arca se vende, el oro, como uno de los grandes metales preciosos, a lo largo de la Historia, se lega de generación en generación como un tesoro apreciado no solo por su valor económico, sino por lo que supone de recuerdo de las generaciones que nos precedieron. No podemos valorar el presente ignorando el pasado. Somos hijos del ayer y herederos del futuro. En el fluir de las generaciones, el día a día de hoy nos impide a veces retrotraernos por un instante al pasado para saber de donde venimos. Sabemos hacia donde vamos y a donde queremos ir. Vemos crecer nuestras ciudades y allí donde se levantan ahora grandes bloques de viviendas, parques o edificios públicos, anidaba un pasado inadvertido para las nuevas generaciones”. Nieves Moreno Horrillom entonces directora de El Periódico Extremadura.

Sinceramente desde nuestro particular punto de vista, es muy complicado destacar alguna de las fotografías existentes en dicha publicación, por encima del resto. A nuestro parecer todas y cada una de ellas son verdaderos documentos históricos que nos trasladan en un valiosísimo túnel del tiempo, donde se descubren infinidad de detalles de todo tipo tales como las tradiciones, el vestuario, e incluso la gastronomía, o el folklore.

Sin temor a equivocarnos, las familias que conserven en sus bibliotecas un ejemplar de esta magnifica obra, sin duda tienen un gran tesoro, que deberán conservar para sus futuras generaciones, para un general conocimiento muy cómodo con importante texto, pero con no menos interesante y curioso de documentación fotográfica.

Nosotros en nuestro entorno mas cercano ya nos preocupamos de divulgar publicaciones de este tipo que deben tenerse en cuenta cuando nuestras autoridades tratan de vendernos proyectos que en no pocas ocasiones van en contra de la lógica o el sentido común, sino de la historia.

Alonso J. R. Corrales Gaitán es investigador