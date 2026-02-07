Luis Cortés, blues en directo y literatura: los planes culturales de estos días en Cáceres

Tres opciones para disfrutar con la familia.

Luis Cortés actuará en el Palacio de Congresos este domingo

El cantante Luis Cortés llegará a Cáceres el próximo 8 de febrero de 2026 para ofrecer un concierto en el Palacio de Congresos, a las 21.00 horas. El artista, una de las voces emergentes más destacadas del panorama musical actual, presentará en directo su propuesta artística, caracterizada por la fusión de flamenco, pop y sonidos urbanos.

Con una trayectoria en constante crecimiento, Luis Cortés ha logrado conectar con el público gracias a letras emotivas y un estilo personal que lo ha llevado a ganar una notable popularidad en los últimos años. Su actuación en Cáceres se enmarca dentro de su gira, en la que combina nuevos temas con algunas de sus canciones más reconocidas.

Concierto de 'Winter Blues Band' en el Boogaloo Club

La Winter Blues Band actuará este domingo en el Boogaloo Club, dentro del ciclo de conciertos de la sala. La cita tendrá lugar de 21.00 a 22.30 horas, ofreciendo al público una noche dedicada al blues con un repertorio cargado de energía y sonidos clásicos del género. El concierto se presenta como una oportunidad para disfrutar de música en directo en un ambiente cercano e íntimo.

Pilar Galán visita la Biblioteca Central de la UEX

La Biblioteca Central de la Universidad de Extremadura recibirá el próximo 10 de febrero, en horario de 18.00 a 19.30 horas, a la escritora extremeña Pilar Galán, en una actividad cultural abierta a la comunidad universitaria y al público en general.

Durante el encuentro, la autora compartirá su experiencia literaria, abordará su trayectoria profesional y reflexionará sobre el proceso creativo, además de dialogar con los asistentes sobre algunos de sus trabajos más destacados. La visita se enmarca dentro del programa cultural de la UEX, que busca fomentar el interés por la lectura y el contacto directo con autores contemporáneos.