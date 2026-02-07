Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Pintores, San Pedro, Moret y Paneras

Luz verde a la rehabilitación de 103 fachadas comerciales del centro histórico de Cáceres

El ayuntamiento adjudica la actuación por 203.258 euros tras reactivar la licitación, que quedó desierta en un primer intento

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres da luz verde a la rehabilitación de 103 fachadas comerciales del centro histórico, una actuación enmarcada en el programa de rehabilitación del corazón comercial de la ciudad y financiada por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura. El primer lote, que incluye intervenciones en las calles San Pedro, Pintores, Moret y Paneras, ha sido adjudicado por 203.258,34 euros (IVA incluido).

La licitación inicial quedó desierta y el consistorio ha optado finalmente por un procedimiento negociado sin publicidad, invitando a tres empresas a presentar oferta. Tras el proceso, la adjudicación ha recaído en Rafael Rubio Largo, al presentar la propuesta económica más ventajosa después de aplicar el descuento ofertado.

Fachadas comerciales

El lote adjudicado contempla la adecuación y mejora de fachadas comerciales en cuatro de los ejes más transitados del casco antiguo (San Pedro, Pintores, Moret y Paneras), con el objetivo de reforzar la imagen urbana y contribuir a la dinamización de la actividad económica en la zona.

La resolución de adjudicación establece los trámites para la formalización del contrato, paso previo al inicio de los trabajos, que se integran en la estrategia municipal de puesta en valor del centro histórico y su tejido comercial.

Gómez Becerra

Este contrato estaba dividido en dos lotes, pero el segundo sí que salió adelante. Se trataba del nuevo sistema de sombra que ya se ha comenzado a instalar en la calle Gómez Becerra. La intervención consiste en la instalación de una cubierta textil desmontable, diseñada para integrarse en el entorno urbano y compatible tanto con el tráfico rodado como con las necesidades de los servicios de emergencia.

El comercio actual

La céntrica e histórica calle San Pedro de Cáceres está viviendo en estas semanas una serie de movimientos comerciales. La mayoría de los negocios de esta zona son locales y, tras el cierre del Spar a finales de año, se han venido sucediendo cambios llamativos: una de las tiendas recién llegadas echa el cierre y una agencia de viajes comenzará a utilizar en cuestión de días un local en desuso desde hace unos meses.

Inma Polo

Para empezar, la tienda de jabones naturales y productos de spa de la empresa Inma Polo ya ha colgado el cartel de "Se alquila" tras apenas unos meses en la vía. Abrió sus puertas en marzo de 2025 ofreciendo un universo holístico en el que los clientes han tenido la oportunidad de disfrutar del ritual de manicura y pedicura vegana, con un tratamiento seguro y saludable, además de productos de spa, inciensos y una cuidada selección de ropa y bisutería artesanal elaborada a mano.

Sin embargo, no todo son malas noticias. El establecimiento que dejó libre la tienda El Rincón de Almudena semanas antes de verano lo va a coger la agencia Soloviaje. Actualmente, están poniendo todo a punto para la apertura, programada para el próximo 9 de febrero, tal y como aparece en el cartel que han colgado en su entrada principal.

Además, se especula con un negocio que se va a trasladar desde otro punto de la ciudad hasta el antiguo establecimiento de la marca Zapatonee, que cerró también hace varios meses.

Por ahora, la calle San Pedro mantiene la actividad y el trasiego de turistas y viandantes, en un momento en el que el comercio local busca fórmulas para seguir siendo atractivo en pleno corazón del Casco Antiguo.

