La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres

Las obras de la Ronda Sur de Cáceres han sumado un nuevo hito administrativo con impacto directo en el presupuesto. La Junta de Extremadura ha formalizado el contrato del Proyecto Modificado número 1 del tramo II (lote 2), un ajuste que ha incrementado el coste de la actuación en 315.680,82 euros (un 4,09% más sobre el importe vigente). Cabe recordar que solo esta parte de la infraestructura tenía un importe superior a los nueve millones de euros.

El modificado ha quedado vinculado al mismo adjudicatario que ejecuta la obra principal y ha recogido, según la documentación contractual, que la revisión se ha tramitado sin aumento del plazo de ejecución previsto para este lote. La actuación forma parte del trazado que conectará la primera parte de la Ronda Sureste (inaugurada en 2021) con la carretera de Badajoz y que está llamada a convertirse en una infraestructura clave para cerrar el cinturón de circunvalación.

Jorge Valiente

Necesidades técnicas

El incremento económico se ha incorporado mediante un contrato específico del modificado para adaptar la ejecución a necesidades técnicas detectadas durante el desarrollo de los trabajos. En paralelo, el documento establece un plazo de garantía de un año desde la recepción y fija la constitución de la garantía vinculada a la variación aprobada.

Este movimiento llega en un momento en el que la obra ha centrado la atención pública por la evolución de los plazos. El proyecto, que en su conjunto cuenta con una inversión adjudicada de 16,2 millones de euros dividido en dos lotes, ha mantenido el ritmo de trabajos, aunque condicionado por incidencias que han obligado a reajustar calendarios en distintos puntos del trazado.

Galería | Visita a las obras de la Ronda Sur de Cáceres /

Importancia del proyecto

En una visita reciente a las obras, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, defendió la importancia del proyecto para la movilidad de la ciudad y su papel dentro del futuro anillo viario. Entre los factores que condicionaron la ejecución y retrasaron los plazos se citaron demoras ligadas a cuestiones de gestión en el entorno de un tramo, la tramitación de permisos con Adif para una estructura sobre las vías del tren y la necesidad de nuevas voladuras por la dureza del terreno en las inmediaciones de La Cañada. Otra de las causas fue el hallazgo de los restos de la antigua calzada romana Vía de la Plata, declarada Bien de Interés Cultural. Según se detalló entonces, se va a conservar una parte integrada en un espacio visitable, con cartelería y una solución de paso para los peregrinos.

Con el modificado ya formalizado y el coste al alza, el foco se mantiene ahora en el calendario de puesta en servicio por fases anunciado por la Junta, con una primera apertura prevista para abril y el objetivo de completar el conjunto a finales de 2026.