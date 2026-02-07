Agenda cultural
Terral, Los Idiotas y 'Las que tienen que servir': conciertos y teatro en Cáceres
Disfruta de una jornada cultural con rock en vivo en El Corral de las Cigüeñas y el Boogaloo Club, y revive los años 70 con la comedia musical en el Gran Teatro
Planes para el fin de semana en la ciudad.
Concierto de 'Terral' en Cáceres este 7 de febrero
Este sábado 7 de febrero, el grupo de rock Terral ofrecerá un concierto en El Corral de las Cigüeñas de 18.00 a 19.30 horas. La actuación forma parte de la gira actual de la banda, que sigue presentando su enérgico directo en distintas ciudades de España.
Terral es un grupo de rock’n’roll con influencias de hard rock, rhythm and blues, stoner y funk, formado en Málaga a principios de la década de 2010. Con un sonido potente y actitud sobre el escenario, la banda ha ido ganando presencia en la escena del rock nacional durante más de diez años, acumulando cientos de conciertos y giras por distintas regiones del país.
La formación, compuesta por músicos apasionados por el rock clásico y moderno, ha publicado varios discos y EPs, entre ellos El Club de los perseguidos infames, y se caracteriza por mezclar ritmos crudos con letras que conectan con el público. La cita en El Corral de las Cigüeñas promete ser una oportunidad para disfrutar de su mezcla de riffs contundentes, grooves contagiosos y un directo lleno de energía.
'Las que tienen que servir' llega al Gran Teatro de Cáceres
Este sábado a las 20.30 horas, la Sala Principal del Gran Teatro acogerá la comedia musical Las que tienen que servir. Las entradas tienen un precio de 12 €.
La obra propone un viaje al Madrid de los años 70, cuando numerosas jóvenes llegaban de distintos lugares de España para trabajar como sirvientas en casas de familias acomodadas. A través de sus historias laborales y personales, las protagonistas reflejan una época llena de contradicciones, deseos de libertad y transformaciones sociales, mostrando el contraste entre lo rural y lo urbano, lo tradicional y lo moderno.
La comedia musical utiliza los sonidos de la radio y la televisión de aquel tiempo como banda sonora, acompañando la trayectoria de mujeres que, enfrentándose a las limitaciones de su rol social, lograron alcanzar sus sueños y empoderarse en un mundo en cambio.
Concierto de 'Los Idiotas' en el Boogaloo Club
Este sábado 7 de febrero, la banda Los Idiotas se subirá al escenario del Boogaloo Club de 20.00 a 21.30 horas. Con un estilo directo y enérgico, Los Idiotas prometen una velada llena de rock potente y actitud desenfadada, haciendo de su actuación una cita imprescindible para los amantes de la música en vivo. Una noche perfecta para disfrutar de su sonido único y su gran puesta en escena en un ambiente cercano y vibrante.
