Un vecino de Cuartos del Baño recién operado, aislado por el río Salor en Cáceres: "He tenido que curarme solo"

Los vecinos del paraje Cuartos del Baño, en el término municipal de Cáceres, permanecen incomunicados desde el 27 de enero por la crecida del río Salor, que ha mantenido cubierto el puente que constituye el único acceso a la zona. Según relatan, el aislamiento se prolonga ya durante más de dos semanas, en un contexto de temporales que también han afectado a otros puntos de la región.

La situación ha adquirido especial gravedad este viernes tras conocerse el caso de un residente que había sido sometido a una intervención quirúrgica días antes de que el paraje quedara aislado. Durante este tiempo, el vecino ha tenido que realizarse por su cuenta las curas derivadas de la operación al no poder desplazarse para recibir atención médica.

Finalmente, y debido a la evolución de su estado de salud, ha sido necesario coordinar asistencia sanitaria mediante los servicios de emergencia para garantizar su atención. En el operativo han intervenido el 112, personal sanitario y varias unidades de la Guardia Civil, entre ellas el puesto de Arroyo de la Luz, el servicio central 062 y, por último, la patrulla de Aliseda, encargada de gestionar la evacuación.

Acceso a pie para alimentar animales

Además, algunos residentes han tenido que entrar caminando para poder atender y alimentar a los animales que permanecen en fincas del entorno. Los vecinos atribuyen esta situación a que el camino alternativo de Monte Almeida (reconocido como público por sentencia judicial) aún no ha sido acondicionado.

"Vulnerabilidad" y reclamación al Ayuntamiento

La comunidad vecinal sostiene que el episodio vuelve a evidenciar la "vulnerabilidad" del enclave, al depender de un paso inundable que queda inutilizado cada vez que aumenta el caudal del río. Aseguran que el problema se arrastra desde hace años sin soluciones efectivas y dicen sentirse “abandonados” cuando se producen periodos de incomunicación que afectan a la seguridad, la salud y la actividad diaria.

Por ello, reclaman al Ayuntamiento de Cáceres el cumplimiento de la resolución judicial sobre el camino de Monte Almeida y una solución definitiva que garantice el acceso seguro al paraje y la respuesta ante emergencias.