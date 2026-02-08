El bar Al-Andalus celebra una década en Cáceres como punto de encuentro en Moctezuma

El bar Al Andalus, situado en el barrio de Moctezuma, celebra este año su décimo aniversario. El establecimiento, que abrió sus puertas en septiembre de 2016, se prepara para celebrar una década de actividad marcada, según su propietaria, por el trabajo constante, la perseverancia y el respaldo de una clientela fiel.

María Jessica Guerra, natural de Cáceres y propietaria del negocio, recuerda que el proyecto nació "con mucha ilusión y muchas ganas", una actitud que se ha mantenido desde el primer día, asegurando la continuidad del local en un sector que ha atravesado momentos complicados durante los últimos años. A nivel personal, destaca que alcanzar una década, en lo que fue una apuesta personal junto a su pareja, representa "una satisfacción muy grande" tras años de dedicación.

A lo largo de esta década, Al Andalus se ha consolidado como un punto de encuentro habitual para vecinos de la zona y sobre todo estudiantes. "Tenemos mucha gente joven, además de militares y gente del barrio, que ya está acostumbrada a venir por las ofertas de pinchos que ofrecemos", indica la propietaria, que valora de forma positiva esa mezcla de públicos como uno de los rasgos característicos del establecimiento.

Interior del establecimiento, ubicado en la avenida Isabel de Moctezuma. / Carlos Gil

Celebración

El décimo aniversario se cumplirá oficialmente en el mes de septiembre y, según ha avanzado la propietaria, ya trabajan en la organización de algunas iniciativas para celebrarlo. "Tenemos varias sorpresas, cosas especiales. Diez años son diez años y queremos celebrarlo como merece la ocasión", señala Guerra, sin adelantar aún el contenido de los actos previstos.

Mirada al futuro

La hostelera reconoce que la situación actual de la hostelería no es sencilla, condicionado, entre otros factores, por los cambios en los hábitos de consumo y por un contexto económico que ha incrementado los costes y la incertidumbre. Aun así, no tiene dudas de que Al Andalus continuará adelante. "Seguiremos luchando", concluye.

Con la vista puesta en la celebración y en el futuro inmediato, el bar Al-Andalus afronta los diez años de trayectoria como uno de los establecimientos más consolidados del barrio de Moctezuma, apoyado en la cercanía con sus clientes y en un bagaje construido, según su propietaria, a base de constancia y trabajo diario.