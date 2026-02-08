Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La borrasca Leonardo en directoCapitalidadDe tapas por MéridaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Pedanía aislada

Estación Arroyo-Malpartida: el coste del abandono administrativo y el plan mínimo para revertirlo

Vecinos y expertos sitúan el transporte, el mantenimiento y una mesa entre administraciones como claves para frenar la pérdida de población y actividad

Estacion Arroyo Malpartida.

Estacion Arroyo Malpartida. / Cedida por la Diputación de Cáceres

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La Estación Arroyo-Malpartida (pedanía de Cáceres, a unos 13 kilómetros de la capital) ha arrastrado durante años una sensación de desconexión de los servicios y de la inversión pública, un problema que los vecinos suelen resumir en una idea: “nos acordamos de aquí cuando hay una urgencia, pero no cuando toca planificar”.

Más allá del diagnóstico, la pregunta que se ha instalado es doble: qué consecuencias tiene este “abandono administrativo” a largo plazo y qué medidas concretas pueden ponerse en marcha para recuperar infraestructura y calidad de vida.

Cuando una pedanía percibe que la atención administrativa llega tarde o no llega, el impacto suele ser acumulativo: envejecimiento, salida de población joven, caída del pequeño consumo y pérdida de servicios por falta de demanda. En núcleos nacidos al calor del ferrocarril, como Arroyo-Malpartida, el declive de la actividad ferroviaria ha sido señalado como uno de los factores que han acelerado la decadencia del entorno y del parque de viviendas.

A esto se suma el deterioro del espacio público (viales, alumbrado, drenajes, señalización), que termina elevando costes: cuanto más se pospone el mantenimiento, más cara resulta la reposición.

Medidas específicas para mejorar la infraestructura

Un paquete “realista” (y medible) suele combinar actuaciones rápidas con un plan plurianual: Mantenimiento básico garantizado (limpieza viaria, desbroces preventivos, alumbrado y bacheo) con calendario público y responsable asignado. Accesibilidad y seguridad: pasos peatonales, marquesinas, iluminación en puntos negros y calmado de tráfico en travesías. Conectividad (cobertura móvil e internet) como infraestructura esencial para teletrabajo y servicios. Reutilización del patrimonio ferroviario mediante convenios con el administrador de infraestructuras cuando proceda: hay ayuntamientos que han formalizado acuerdos para arrendar y rehabilitar edificios de estación con fines turísticos o de servicios.

Casos similares en España

Aunque cada territorio tiene su casuística, sí se han visto salidas basadas en rehabilitación y nuevos usos de espacios ferroviarios o equipamientos degradados: Calasparra (Murcia): el ayuntamiento ha firmado un contrato de arrendamiento con Adif para rehabilitar edificios de su estación y darles uso vinculado a proyectos turísticos y de puesta en valor. Torre del Bierzo (León): se han iniciado obras para transformar una antigua estación en edificio multiusos con museo y oficina turística, con financiación pública vinculada a Transición Justa. Xàtiva (Valencia): el consistorio ha impulsado actuaciones para frenar el deterioro de la antigua estación como paso previo a una recuperación integral.

Transporte público y economía local

La falta de transporte público regular (o su baja frecuencia) suele tener efectos directos: dificulta acceder a empleo, formación y sanidad; reduce visitas y consumo; y encarece el día a día (dependencia del vehículo privado o de soluciones puntuales). En términos económicos, esa fricción puede traducirse en menos actividad y en menor atractivo para nuevos residentes o pequeños negocios.

Estado de la Estacion Arroyo Malpartida.

Estado de la Estacion Arroyo Malpartida. / Cedida a El Periódico

En Extremadura, la Junta ha planteado fórmulas para optimizar rutas en zonas con poca demanda mediante autobús a demanda, precisamente para evitar que la baja densidad deje fuera del sistema a núcleos pequeños.

Políticas regionales para mejorar la vida rural

En el marco autonómico, la Estrategia frente al reto demográfico y territorial ha planteado medidas para sostener servicios, atraer población y coordinar políticas públicas en el medio rural. Además, en movilidad se ha aprobado el Plan Extremeño de Movilidad Sostenible, que da cobertura a líneas de actuación sobre transporte y accesibilidad. Y, en paralelo, han seguido activas convocatorias de apoyo al transporte público regular por carretera. En el plano provincial, también han surgido programas ligados a vivienda rural (alquiler, rehabilitación, accesibilidad) como palanca contra despoblación.

Abandono en la Estación de Arroyo Malpartida.

Abandono en la Estación de Arroyo Malpartida. / Cedida a El Periódico

Las plataformas vecinales suelen actuar como “altavoz” y como estructura de seguimiento: ordenan demandas, recopilan incidencias, piden reuniones, elevan escritos y buscan apoyos técnicos. Entre sus funciones habituales está promover debate vecinal y canalizar problemas hacia el ayuntamiento y otras instituciones.

Cómo mejorar la cooperación entre administraciones

Una fórmula práctica es una mesa técnica (Ayuntamiento de Cáceres, Junta (Movilidad/Infraestructuras), Diputación y, si afecta a su ámbito, Adif), con tres elementos: lista única de problemas, quién es competente en cada uno, fechas y presupuesto estimado. Cuando hay infraestructuras ferroviarias o inmuebles vinculados, el inventario y los canales de transparencia de Adif ayudan a delimitar qué es municipal y qué no.

Noticias relacionadas y más

Los vecinos tienen varias vías formales ya operativas: Buzón de Quejas y Sugerencias del Ayuntamiento de Cáceres (sede electrónica), para incidencias y funcionamiento de servicios municipales. Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura (y su sede), para escritos dirigidos a órganos autonómicos. Registro de la Diputación de Cáceres (presencial y tramitación/entrada de documentación; también SIR para otras administraciones). Defensor del Pueblo, si se considera que una actuación u omisión administrativa vulnera derechos o no se atienden reclamaciones, mediante formulario online y aportando documentación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
  2. El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
  3. El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
  4. Comunicado de la familia del joven muerto en la avenida de París de Cáceres: 'Por la dignidad, el contexto y la humanidad en un caso de extrema vulnerabilidad
  5. Cáceres amplía su oferta de ocio infantil con un nuevo parque de juegos y celebraciones
  6. El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
  7. Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes
  8. El Junquillo en Cáceres, un barrio dormitorio en plena expansión que espera servicios

Estación Arroyo-Malpartida: el coste del abandono administrativo y el plan mínimo para revertirlo

Estación Arroyo-Malpartida: el coste del abandono administrativo y el plan mínimo para revertirlo

Juezas desde Cáceres: cómo se decide un destino

Juezas desde Cáceres: cómo se decide un destino

La Universidad Popular de Cáceres lanza 15 talleres con 139 plazas y abre inscripciones el 9 de febrero: ¿cuánto cuestan?

La Universidad Popular de Cáceres lanza 15 talleres con 139 plazas y abre inscripciones el 9 de febrero: ¿cuánto cuestan?

Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas

Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas

Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha

Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha

Uclés en Cáceres o cuando la literatura no dispara primero

Uclés en Cáceres o cuando la literatura no dispara primero

Un viaje al alma más salvaje y auténtica de la provincia de Cáceres

Un viaje al alma más salvaje y auténtica de la provincia de Cáceres

Charca Musia, una de las zonas más afectadas en Cáceres por el paso de la borrasca Marta

Charca Musia, una de las zonas más afectadas en Cáceres por el paso de la borrasca Marta
Tracking Pixel Contents