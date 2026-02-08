Fiesta, inclusión y reciclaje se dan la mano en el Carnaval Recicl-Arte de Nuevo Cáceres

El barrio de Nuevo Cáceres acogerá el próximo viernes 13 de febrero, a partir de las diez de la mañana, el Carnaval Inclusivo Intergeneracional 'Recicl-Arte', una cita que combina fiesta, inclusión social y compromiso con el medioambiente. El evento contará con un desfile que recorrerá las principales calles de la barriada, convirtiendo el entorno en un espacio de convivencia y participación comunitaria.

Organizado por el Colegio María Auxiliadora, el carnaval se enmarca dentro del proyecto educativo del centro para el presente curso, titulado 'Amigos del planeta: Conciencia ecológica y acción local'. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la educación ambiental, el consumo responsable y la reutilización de materiales, implicando no solo al alumnado, sino a toda la comunidad educativa y social.

El carácter inclusivo del evento se verá reforzado por la participación de numerosas asociaciones, entre las que destacan Cocemfe, Alzhei, Aspainca, Aspace, Cruz Roja Juventud, la Protectora de Animales San Jorge y DYA Extremadura, así como por la presencia de representantes institucionales. Su implicación subraya el valor social, educativo y comunitario de una actividad que apuesta por la diversidad y el encuentro entre generaciones.

Las imágenes del viernes de Carnaval en el colegio María Auxiliadora /

Materiales reutilizados

Uno de los elementos más significativos del carnaval será la elaboración de disfraces realizados con materiales reutilizados, una forma creativa de concienciar sobre la importancia del reciclaje y el cuidado del planeta. La música y las actividades compartidas entre personas de distintas edades convertirán la jornada en una celebración intergeneracional, donde la inclusión y la sostenibilidad van de la mano.

Desde la organización se ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas, que ponen de relieve el papel de la educación como motor de cambio social y ambiental. El Carnaval 'Recicl-Arte' se presenta así como una oportunidad para disfrutar, aprender y reflexionar colectivamente sobre el cuidado del entorno y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.