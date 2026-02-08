Convivencia vecinal
Fiesta, inclusión y reciclaje se dan la mano en el Carnaval Recicl-Arte de Nuevo Cáceres
Asociaciones, centros educativos y residentes se suman a una jornada de convivencia y diversidad organizada por el Colegio María Auxiliadora
El barrio de Nuevo Cáceres acogerá el próximo viernes 13 de febrero, a partir de las diez de la mañana, el Carnaval Inclusivo Intergeneracional 'Recicl-Arte', una cita que combina fiesta, inclusión social y compromiso con el medioambiente. El evento contará con un desfile que recorrerá las principales calles de la barriada, convirtiendo el entorno en un espacio de convivencia y participación comunitaria.
Organizado por el Colegio María Auxiliadora, el carnaval se enmarca dentro del proyecto educativo del centro para el presente curso, titulado 'Amigos del planeta: Conciencia ecológica y acción local'. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la educación ambiental, el consumo responsable y la reutilización de materiales, implicando no solo al alumnado, sino a toda la comunidad educativa y social.
El carácter inclusivo del evento se verá reforzado por la participación de numerosas asociaciones, entre las que destacan Cocemfe, Alzhei, Aspainca, Aspace, Cruz Roja Juventud, la Protectora de Animales San Jorge y DYA Extremadura, así como por la presencia de representantes institucionales. Su implicación subraya el valor social, educativo y comunitario de una actividad que apuesta por la diversidad y el encuentro entre generaciones.
Materiales reutilizados
Uno de los elementos más significativos del carnaval será la elaboración de disfraces realizados con materiales reutilizados, una forma creativa de concienciar sobre la importancia del reciclaje y el cuidado del planeta. La música y las actividades compartidas entre personas de distintas edades convertirán la jornada en una celebración intergeneracional, donde la inclusión y la sostenibilidad van de la mano.
Desde la organización se ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas, que ponen de relieve el papel de la educación como motor de cambio social y ambiental. El Carnaval 'Recicl-Arte' se presenta así como una oportunidad para disfrutar, aprender y reflexionar colectivamente sobre el cuidado del entorno y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.
- Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
- La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
- El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
- El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
- Comunicado de la familia del joven muerto en la avenida de París de Cáceres: 'Por la dignidad, el contexto y la humanidad en un caso de extrema vulnerabilidad
- Cáceres amplía su oferta de ocio infantil con un nuevo parque de juegos y celebraciones
- El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
- Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes