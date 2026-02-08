Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés

El Palacio de Congresos de Cáceres registraba este domingo largas colas horas antes del concierto de Luis Cortés, previsto para las nueve de la noche en el auditorio cacereño. La llegada del cantante a la ciudad, como parte de su gira 'Corazón negro', ha despertado una gran expectación entre el público local, que se ha concentrado en los accesos del recinto para asistir a la actuación.

Luis Cortés ha recalado en la capital cacereña como una de las voces emergentes más destacadas del panorama musical actual. El artista valenciano presenta en directo una propuesta caracterizada por la fusión de flamenco, pop y sonidos urbanos, un estilo con el que ha logrado conectar con un público cada vez más amplio.

Con una trayectoria en constante crecimiento, el cantante ha consolidado su popularidad en los últimos años gracias a letras emotivas y a una identidad artística muy definida. En directo, su repertorio combina nuevos temas con algunas de sus canciones más reconocidas, una mezcla que ha reforzado su conexión con el público.