Actuación musical
Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
El artista ofrece este domingo un espectáculo que combina nuevos temas con algunas de sus canciones más reconocidas
El Palacio de Congresos de Cáceres registraba este domingo largas colas horas antes del concierto de Luis Cortés, previsto para las nueve de la noche en el auditorio cacereño. La llegada del cantante a la ciudad, como parte de su gira 'Corazón negro', ha despertado una gran expectación entre el público local, que se ha concentrado en los accesos del recinto para asistir a la actuación.
Luis Cortés ha recalado en la capital cacereña como una de las voces emergentes más destacadas del panorama musical actual. El artista valenciano presenta en directo una propuesta caracterizada por la fusión de flamenco, pop y sonidos urbanos, un estilo con el que ha logrado conectar con un público cada vez más amplio.
Con una trayectoria en constante crecimiento, el cantante ha consolidado su popularidad en los últimos años gracias a letras emotivas y a una identidad artística muy definida. En directo, su repertorio combina nuevos temas con algunas de sus canciones más reconocidas, una mezcla que ha reforzado su conexión con el público.
- Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
- La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
- El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
- El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
- Comunicado de la familia del joven muerto en la avenida de París de Cáceres: 'Por la dignidad, el contexto y la humanidad en un caso de extrema vulnerabilidad
- Cáceres amplía su oferta de ocio infantil con un nuevo parque de juegos y celebraciones
- El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
- Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes