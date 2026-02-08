Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha

Hay tiendas en Cáceres que llevan toda una vida levantando la persiana. Han visto cambiar la ciudad, las costumbres y la forma de comprar, pero siguen ahí, resistiendo al empuje de internet y defendiendo una manera de entender el comercio basada en la calidad, la confianza y la cercanía.

El Bazar Gran Canaria, Kike’s Fiestas o Ibéricos Alvarado son algunos de esos establecimientos locales que forman parte de la memoria cotidiana. Pequeños comercios que han sobrevivido a crisis económicas, a la llegada de las grandes superficies y al empuje del comercio online, y que hoy continúan abiertos gracias al esfuerzo diario y a una clientela fiel.

Comercio con alma

Enrique Sáez, conocido por todos como Kike, es el alma de Kike’s Fiestas, un negocio situado en el barrio de San Francisco que se ha convertido en un referente del carnaval y la fiesta. Su historia comenzó a principios de los noventa, mucho antes de abrir el local actual, al que se trasladó hace 16 años.

Tras quedarse sin trabajo como herrero, empezó a vender en romerías y en distintos puntos de la ciudad con un pequeño puesto ambulante. El "resurgir del Carnaval de Cáceres", reconoce, fue clave para el crecimiento del negocio, que evolucionó desde una cochera en Camino Llano hasta el establecimiento que hoy gestiona.

Kike’s Fiestas, un comercio mítico en San Francisco / Carlos Gil

Para Sáez, la clave de haber superado más de tres décadas de actividad está en el trato con el cliente. "El libro de reclamaciones lo tengo nuevo desde el primer día", afirma. Una filosofía basada en el sentido del humor, la cercanía y la confianza, que resume en una idea sencilla y contundente: "No engañar, no abusar y no defraudar nunca a nadie".

Aunque reconoce que el comercio online ha cambiado las reglas del juego, Kike ha tratado de adaptarse al nuevo escenario con una página web propia, envíos a domicilio y una presencia constante en redes sociales como principal canal de comunicación con sus clientes. "No luchamos en igualdad de condiciones, pero seguimos adelante", resume.

Un clásico de toda la vida

Más de cuarenta años de trayectoria acumula el Bazar Gran Canaria, ubicado en la calle Hermandad. El negocio abrió sus puertas en junio de 1983 impulsado por los padres de Susana García, actual responsable del establecimiento. "En aquel momento apenas existían comercios de este tipo en Cáceres", explica.

Esa circunstancia, unida a la vinculación familiar con la ciudad, animó a la familia a trasladarse desde Canarias para poner en marcha el bazar. "Mi madre es de Plasencia y mi abuela vivía aquí. Pasábamos los veranos en Cáceres y a mi padre siempre le resultó un lugar muy atractivo", recuerda.

Tras años de intensa actividad diaria, Susana está hoy al frente del negocio en solitario. "Llegamos a tener hasta tres empleados. Ahora hay veces que casi sobro yo", reconoce. "Cuando no existía el comercio digital, teníamos de todo y el cliente podía elegir". Sin embargo, el auge del comercio online ha golpeado especialmente a este tipo de tiendas: "Nos ha hecho mucho daño. Al final, ahora servimos de escaparate o para compras de última hora".

Producto extremeño

Un caso distinto, aunque con elementos comunes, es el de Ibéricos Alvarado, una empresa familiar que nació en 1975 y que hoy roza el medio siglo de actividad. Actualmente está gestionada por la segunda generación, con Javier Alvarado al frente junto a su hermano. "Hemos seguido la trayectoria de nuestro padre y aprendido el oficio en casa", señala.

Mostrador de productos de Ibéricos Alvarado / Carlos Gil

La apuesta por la calidad y el producto de proximidad ha sido la base del negocio desde sus inicios. "El 95% de los productos que vendemos son de Extremadura", destaca Javier, para el que es fundamental "aconsejar bien y conseguir que el cliente repita". Han sabido adaptarse a cada etapa, incluido el comercio online, que utilizan sobre todo para llegar a clientes extremeños que viven fuera.

Tres historias distintas, pero un mismo denominador común: negocios que forman parte del tejido social y económico de Cáceres y que, pese a las dificultades, siguen levantando la persiana con la idea de mantener viva una forma de entender el trato y el comercio de proximidad.