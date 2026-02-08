La Universidad Popular de Cáceres lanza 15 talleres con 139 plazas y abre inscripciones el 9 de febrero: ¿cuánto cuestan?

La Universidad Popular del Ayuntamiento de Cáceres ha presentado la segunda convocatoria de su programación de cursos y talleres abiertos bajo el lema “Aprende, crea, comparte”, con una oferta de 15 talleres y un total de 139 plazas. El plazo de inscripción se abrirá el 9 de febrero y se cerrará entre esa fecha y el 25 de febrero, en función del curso elegido.

La concejala de la Universidad Popular, Jacobi Ceballos, ha explicado que se trata de talleres de carácter cuatrimestral cuyo objetivo es “compartir espacios que hagan comunidad” y que funcionen como “encuentros sociales a través de diferentes disciplinas y materias”, con un nexo común: “ofrecer posibilidades de aprender y compartir lo aprendido en espacios de desarrollo y crecimiento personal”.

En esta nueva convocatoria, según ha indicado, se mantiene la apuesta por ampliar el programa “dotándolo con 139 plazas” en ámbitos como el bricolaje, repostería y cocina, trajes regionales, electricidad, yoga, danza o competencias digitales.

Dónde se impartirán y cuánto cuestan

Los cursos y talleres se desarrollarán en distintos edificios municipales, como Casas de Cultura, centros cívicos, el centro de formación CIFE y el edificio Valhondo. La tasa, en función de la actividad, oscilará entre 41,67 y 72,45 euros, y se abonará en un único pago.

Para facilitar el proceso, el Ayuntamiento ha elaborado un planning por bloques. Una vez registradas las solicitudes, la adjudicación de las plazas se realizará mediante sorteo público.

La inscripción podrá formalizarse tanto en las instalaciones de la Universidad Popular como a través de la sede electrónica. Además, la información estará disponible en la web del Ayuntamiento, en la página de la Universidad Popular y en sus oficinas de la calle Doctor Fleming, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Tras los sorteos y la adjudicación, el Ayuntamiento contactará con el alumnado seleccionado para indicar el pago de la tasa, formalizar la matrícula y comunicar la fecha de inicio del curso o taller, según la programación específica. La previsión es que las actividades comiencen en los primeros días de marzo y se prolonguen hasta finales de junio.

Ceballos ha subrayado que, desde el inicio de la legislatura, el equipo de Gobierno mantiene el objetivo de reforzar la Universidad Popular. Como ejemplo, ha recordado que la primera convocatoria del curso 2025/2026 “arrancó con una cifra récord de 495 plazas (170 de continuidad y 325 de nueva creación)”, lo que supuso triplicar la oferta respecto al curso 2023/24, cuando se ofertaron 159. “Es uno de los programas más esperados para la ciudad. Un lugar de encuentro, aprendizaje y convivencia entre nuestros vecinos y vecinas que seguiremos potenciando”, ha señalado.