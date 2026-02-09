El abuelito universitario de Cáceres las aprueba todas en su primer cuatrimestre: "Un 5 son seis créditos, que es lo que importa"

Cuando Miguel Ángel Bravo contó su historia por primera vez en este diario, reconocía que quizá se había pasado matriculándose en cinco asignaturas en su primer cuatrimestre como estudiante de la carrera de Historia y Patrimonio en el campus universitario de Cáceres. Sin embargo, las semanas han ido pasando, no se ha rendido y ha logrado unas calificaciones envidiables, aprobándolas todas al mismo tiempo que seguía creciendo en sus redes sociales gracias, también, a la labor de su hijo (que es quien le lleva sus cuentas).

Dicen que el primer año de todas las carreras es el más complicado, en el que más hay que estudiar. A Miguel Ángel esto no le ha dado miedo y, a sus 65 años, ha acudido todos los días a clase con su mochila verde cargada de historias y vitalidad. Este trujillano de nacimiento y cacereño de adopción que se ha dedicado toda la vida a ser comercial se adentró en el grado porque es un apasionado de la historia que busca siempre conocer el origen del ser humano y estudiar el pasado.

En su cuenta de TikTok, donde ya es toda una estrella, ya supera los 33.000 seguidores y ha tenido una espectacular cantidad de visualizaciones al mismo tiempo que contaba sus notas: su vídeo menos visto tiene más de 105.000 visitas. Pero la gran alegría no es esta, sino haber salvado uno de los cuatrimestres más complicados a la primera y sin necesidad de hacer ningún examen extraordinario.

En la primera nota que documentó, la de Gramática Normativa, sacó un 6. La segunda fue la más alta y logró un 8,1 en Fundamentos del Arte. En la tercera, Historia de Europa, obtuvo un 6,5. En la cuarta, Introducción a la Historia, su calificación fue de un 5: "No salí nada conforme de este examen, pero lo he aprobado. Eso son seis créditos, que es lo importante". Y la última nota es la de Geografía de Europa, donde logró un 7.

El abuelito universitario no podía evitar mostrar una sonrisa con cada nota que iba contando a sus seguidores: "Ha sido una maravilla", esbozaba en una de sus publicaciones.