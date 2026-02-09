Antonio Pariente, desde Cáceres: 'La mitra roja'

Hace un par de domingos o tres, fue presentado en la Iglesia parroquial de Hoyos, con la presencia de nuestro obispo, el libro cuyo título nos sirve de título esta semana (la obra la pubica la editorial Círculo Rojo). El autor del mismo es don José Manuel Robledo Vinage, que aunque nacido en Valverde del Fresno, creció en Coria, y este hecho, como no puede ser de otra manera, reconoce que marcó la que sería su vida. Aunque licenciado en derecho, ha sido su pasión por la historia la que le impulsó a rescatar la memoria del obispo Don Juan Álvarez de Castro, asesinado en los primeros años de la guerra de la independencia.

Don José Manuel, con un acierto evidente, aprovechando la intención principal de la obra, nos ofrece la oportunidad de hacer un recorrido interesante por la realidad social de la comarca de la Sierra de Gata en aquellos tiempos difíciles para todos. Costumbres, tradiciones, escaramuzas, sufrimiento, crueldad de la guerra, odios, amoríos, paisajes...todo enredado en la aventura de tres peregrinos que camino de Santiago, quieren que el obispo que estaba viviendo en Hoyos, les conceda permiso para poder ver el mantel de la Cena que se custodiaba en la catedral de Coria. Permiso que era imprescindible para cumplir su deseo.

Cumpliendo a su manera los recursos literarios que le ofrece el genero de la novela histórica, parte de los hechos realmente ciertos, y los complementa con hipótesis y teorías bastante bien entrelazadas, que hacen del libro (252 páginas), una obra de fácil lectura, y que ofrece al lector la posibilidad de aprender cosas, identificarse con alguno de los protagonistas, y si eres de la zona norte de Cáceres sentirte muy a gusto con su lectura.

¿Quien fue Don Juan Álvarez de Castro? Nace en 1.724 en Mohedas de la Jara (Toledo), se forma en el ambiente ilustrado del sigloXVIII español y en 1.790 llega a Coria.Álvarez de Castro tenía 85 años cuando comienza la guerra, pero desde el primer momento en todas sus pastorales se negó a reconocer la legitimidad de José Bonaparte, y como otros muchos obispos consideró la invasión como una agresión a la fe, a la patria y a la legitimidad dinástica.

Coincidiendo con el primer y segundo centenario de su muerte la diócesis cauriense y el pueblo de Hoyos, organizaron actos culturales para mantener viva su memoria. Destacamos la lápida que el cabildo de Coria coloca en la catedral recordando su entrega y martirio el 29 de agosto de 1.809 en Hoyos.

¡Mucho ánimo para todos!