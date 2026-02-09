La avenida Clara Campoamor fue Primo de Rivera, aunque en verdad en Cáceres todos la conocen como Múltiples, en honor al edificio de Servicios Multiples que alberga distintas delegaciones administrativas y que es, indudablemente, una de las grandes referencias urbanísticas de la capital. Está ubicada entre otras dos grandes obras emblemáticas. La primera es la Fuente Luminosa, inagurada el 28 de junio de 1965 y que vino a sustituir al busto de Muñoz Chaves. Las crónicas de la época recogidas por este diario cuentan que fue a las diez de la noche de aquel día cuando se concentraron muchos miles de cacereños deseando presenciar el momento de inaugurarla. "La ciudad acogió con extraordinaria simpatía y agrado la importantísima mejora, que presta un tono de suma modernidad a esta parte de la ciudad", decía textualmente el Extremadura. Fue obra del ingeniero y luminotécnico Carlos Buigas, autor también de la conocida Fuente Luminosa de Montjuic para la Exposición Universal de Barcelona en el año 1929. El objetivo del proyecto cacereño era otorgar al centro del parque de Cánovas una atracción de agua y de luz para el disfrute de los viandantes.

La avenida del Coloso de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

El segundo gran emblema es la estatua de Hernán Cortés, realizada en bronce en 1986, por Enrique Pérez Comendador, y que se encuentra situada en la Plaza del mismo nombre. Representa al conquistador extremeño de Medellín del Imperio Azteca, primer marqués del Valle de Oaxaca, gobernador y capitán general de la Nueva España. Y en ese tramo, entre los dos grandes iconos de Clara Campoamor se expande esta vía en la que se encuentra la gerencia territorial del Servicio del Sepad de Cáceres y la consejería de Servicios Sociales, el restaurante Alcaraván, una clínica de cirugía oftalmológica y el gran edficio del Ministerio de Trabajo y Comisiones Obreras (no falta la pancarta de Stop Genocidio), otro de los grandes baluartes de la vía. Se acumulan las paradas de autobuses, nexo de comunicación de la ciudad y donde no falta, en una de sus marquesinas, el anuncio de la Fiesta del Febrero y Las Lavanderas prevista para el proximo viernes, 13, o la Clinica Dental Garías & Delgado, dirigida por el doctor Juan Garías y la doctora Kika Delgado o Yves Rocher, dedicada a productos de belleza naturales para el cuidado del cuerpo, la oficina de Iberdrola, La Tarara, Extreibéricos (que gestiona Zeus Carrero) o el Estanco Punto 24 horas.

La avenida, eminentemente de servicios, incluye el gran edificio que levantó la empresa Progemisa, donde se reparten despachos como Psicología Laura Morales, Micropigmentación Nieves Fernández, la administración de Fincas Civantos, los abogados Manchado y Carreteros y, justo al lado, Vision Lab.

La avenida dispone de un gran párking, un mastodonte subterráneo, de perfecto acabado, que sorprende por su modernidad e innovación. 351 plazas, ocho de ellas para personas con movilidad reducida, iluminación que indica si la plaza está libre u ocupada, 13 puntos para recargar los coches eléctricos, un horario de 24 horas al día. Una obra difícil que mivó toneladas de tierra en una superficie de 10.000 metros cuadrados y que excavó 15 metros de profundidad en la arteria principal de la ciudad. Fue inaugurada el 7 de septiembre de 2016.Pe

Pero la gran referencia de la avenida es, sin duda, el edificio de Servicios Múltiples. Abrió sus puertas en 1976 como uno de los grandes símbolos de la modernidad cacereña. En pleno corazón de la ciudad, aquel volumen vertical, considerado durante años el “rascacielos” local, concentró a cientos de funcionarios y una dotación técnica avanzada para la época. La Junta de Extremadura es su propietaria.

Más de 400 trabajadores desarrollan actualmente su labor en el edificio. Muchos de ellos son funcionarios de carrera que han pasado buena parte de su trayectoria profesional entre sus despachos. El solar sobre el que se levantó el edificio fue posible gracias a una cesión del Ayuntamiento de Cáceres a la entonces administración regional, durante el mandato del alcalde Alfonso Díaz de Bustamante. La operación tuvo un coste de 109.709.797 pesetas y permitió edificar sobre una parcela de 1.576 metros cuadrados.

El proyecto fue firmado por los arquitectos Juan Armando González Cabezas y Tomás Civantos Hernández, de la empresa Huarte y Compañía SA, y supuso una actuación de gran envergadura para la ciudad en aquel momento, tanto por su altura como por la concentración de servicios públicos que albergó.

Un edificio para todos los ministerios

El inmueble se diseñó con ocho plantas, además de un sótano y un semisótano. La distribución interior reflejaba la estructura administrativa del Estado en los años setenta. En la planta baja y el semisótano se ubicó Correos; la segunda planta acogió Industria y Comercio; la tercera, Vivienda y Obras Públicas; la cuarta, Educación y Ciencia; la quinta, la Delegación Provincial de Educación y el Instituto Geográfico y Catastral; la sexta, Agricultura; la séptima, el Servicio Forestal y de Estadística; y la octava, otros servicios autónomos del Ministerio de Agricultura. El sótano se destinó a garajes.

Esta concentración convirtió al edificio en un auténtico núcleo administrativo, facilitando gestiones y centralizando servicios en una ciudad que comenzaba a expandirse más allá de su casco histórico.

Antes de la construcción del Múltiples, el espacio albergó un amplio jardín vinculado al hospital cercano. Posteriormente se proyectó en esa parcela la estación de autobuses, aunque la idea no llegó a prosperar por un detalle constructivo que la hizo inviable: las puertas se diseñaron con remates redondeados en lugar de cuadrados, lo que impedía la entrada de los autobuses.

Finalmente, la estación se instaló en la calle Gil Cordero en 1941 y el solar de Primo de Rivera pasó a acoger los talleres municipales de la Diputación Provincial, hasta que en 1971 comenzaron las obras del actual edificio.

Operaciones frustradas

El futuro del inmueble ha estado sobre la mesa en varias ocasiones. En 2005 se planteó una compleja operación urbanística que implicaba al Ayuntamiento, la Junta, la Administración del Estado y El Corte Inglés. Una de las alternativas contemplaba la implantación de los grandes almacenes en el solar del Múltiples, junto con la construcción de un aparcamiento subterráneo en la avenida de Clara Campoamor. El proyecto no llegó a materializarse.

En 2013 la Junta ha reabierto el debate sobre su destino al llegar a ponerlo en venta por 9 millones de euros, operación que tampoco fructificó. Bajo el Múltiples continúa funcionando Correos, mientras la ciudad observa con cariño este edificio que forma parte de la historia de Cáceres.