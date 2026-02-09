Cáceres acogerá un concierto gratuito de 'Nueva Línea' en la Feria de San Fernando

El Ayuntamiento de Cáceres ha confirmado la actuación de Nueva Línea, uno de los fenómenos musicales virales más destacados del momento, dentro de la programación de la Feria de San Fernando 2026. El concierto tendrá lugar el 28 de mayo en el recinto hípico y contará con entrada gratuita.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha señalado que desde el área municipal se venía trabajando desde hace tiempo para lograr la presencia del grupo en la ciudad. Según ha destacado, 'Nueva Línea' es "una formación emergente que está marcando tendencia a nivel nacional", con actuaciones ya confirmadas en grandes escenarios, entre ellos la Plaza de Las Ventas de Madrid, y una notable repercusión en medios de comunicación y programas de televisión especializados.

Una programación musical atractiva

Carrasco ha mostrado su confianza en el grupo y ha asegurado que llenará el recinto hípico, haciendo bailar y cantar a miles de personas durante una de las citas festivas más importantes de la ciudad, gracias a unas canciones y coreografías alegres y contagiosas. Además ha subrayado la importancia de que Cáceres apueste por propuestas culturales "de máxima actualidad", acercando a la ciudadanía a artistas que marcan tendencia en el panorama musical español. En este sentido, ha avanzado que el Ayuntamiento continúa trabajando para completar el cartel musical de la feria de 2026.

Un fenómeno viral

Originarias de Arafo (Tenerife), las integrantes de Nueva Línea han pasado en poco tiempo de actuar en verbenas locales a convertirse en un auténtico fenómeno viral, con más de 40 millones de visualizaciones en redes sociales y plataformas digitales. Su éxito se apoya en temas pegadizos, coreografías sencillas y versiones propias de canciones populares como Noche de copas o Un beso, que han conquistado especialmente a los usuarios de TikTok.

Este crecimiento les ha permitido dar el salto a escenarios nacionales e internacionales, agotar entradas en numerosos conciertos y firmar acuerdos con sellos discográficos como Universal Music España.