Coepca propone unir formación y empleo en Cáceres: "Queremos soluciones reales"

La Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (Coepca) ha planteado la creación de un foro de diálogo transversal para analizar las dificultades del mercado laboral y mejorar la conexión entre la formación y el empleo real en Extremadura.

Así lo ha explicado su presidente, Diego Hernández, después de la reunión mantenida con responsables de la Junta de Extremadura en la Dirección Provincial del Sexpe en Cáceres, un encuentro en el que se abordó la situación actual del mercado laboral, la cobertura de vacantes y el funcionamiento de los programas formativos.

La iniciativa parte, según ha señalado Hernández, de la constatación de un desajuste persistente entre la oferta formativa existente y las necesidades reales del tejido productivo, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas.

La propuesta no persigue, ha aclarado, ofrecer soluciones cerradas ni inmediatas, sino abrir un espacio de análisis compartido que permita identificar con claridad en qué punto se rompe la cadena entre formación y acceso efectivo al empleo.

Suma de factores

Desde la patronal cacereña se considera que este desajuste no responde a una única causa, sino a una suma de factores administrativos, educativos y sociales que requieren una visión conjunta. Por ello, el foro que se plantea tendría un carácter amplio y participativo, con la presencia de la administración autonómica, el Sexpe, las empresas, los centros educativos, el profesorado, los estudiantes y también las familias.

A su juicio, solo con la implicación de todos los agentes es posible abordar un problema que la organización considera estructural y que afecta tanto a la competitividad empresarial como a las oportunidades laborales. "Queremos debatir, diagnosticar y proponer cambios concretos que sean útiles y reales", ha explicado, defendiendo un enfoque práctico orientado a obtener conclusiones aplicables, frente a planteamientos excesivamente teóricos.

Diego Hernández, presidente de Coepca. / Carlos Gil

Falta de intermediación

Uno de los principales obstáculos detectados en la reciente reunión, según el líder de Coepca, es la falta de conexión efectiva entre las personas formadas y las empresas que buscan trabajadores. A su vez, ha destacado que muchas de las personas que completan cursos financiados con fondos públicos no figuran después como demandantes de empleo activos, lo que dificulta que puedan ser localizadas por los servicios públicos y derivadas a procesos de selección acordes a su perfil.

Tal y como ha explicado, esta desconexión provoca que, pese a existir formación y vacantes, ambas partes no lleguen a encontrarse en el mercado laboral. En este sentido, la organización empresarial ha planteado la posibilidad de que, al finalizar la formación, se articulen mecanismos automáticos que faciliten la inscripción de los alumnos en las bolsas de empleo del Sexpe, siempre dentro del marco legal, con el objetivo de mejorar la intermediación y aprovechar de forma más eficaz los recursos públicos destinados a formación.

Pymes y entorno rural

La patronal cacereña ha puesto el foco especialmente en las pequeñas y medianas empresas y en el entorno rural, donde la falta de mano de obra se agrava por la despoblación y la menor capacidad de las empresas para asumir cargas administrativas. Coepca considera necesario dimensionar los programas formativos a la realidad del tejido empresarial y facilitar procesos más ágiles.

Desde la organización se insiste en que la formación debe entenderse como un camino hacia el empleo y no como un fin en sí mismo, de modo que los programas tengan un impacto directo en la contratación.

Un problema estructural

Hernández ha enmarcado la situación en un contexto más amplio, al considerar que el problema trasciende el ámbito empresarial o administrativo y que también existe un componente social y generacional que debe abordarse desde el entorno familiar y educativo.

"El empleo tiene que formar parte de un proyecto vital", ha asegurado, remarcando la importancia de fomentar expectativas y objetivos entre los jóvenes como elemento clave para incentivar la incorporación al mercado laboral.

A la espera de respuestas

Según ha explicado el representate de la confederación empresarial, la secretaria general de Empleo trasladó la propuesta a la consejería competente, aunque por el momento no se ha producido una respuesta formal. La patronal confía en que la Junta se sume a la iniciativa, aunque no descarta impulsar el foro desde el ámbito empresarial "si no hay avances".

De esta forma, desde Coepca se insiste en la necesidad de actuar con rapidez para evitar que el desajuste entre formación y empleo siga cronificándose y para garantizar el relevo generacional en las empresas extremeñas.