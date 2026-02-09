El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes

Cáceres ha vivido este pasado sábado, 7 de febrero, una de las grandes citas de música urbana del año con la celebración de La Trend Festival en el Recinto Ferial, que reunió a unas 4.000 personas y registró un llenazo en el espacio habilitado para el evento. La respuesta del público confirmó las previsiones iniciales y convirtió la jornada en una de las convocatorias musicales más multitudinarias celebradas recientemente en la ciudad.

El principal reclamo del cartel ha sido JC Reyes, que encabezó una noche marcada por la alta afluencia de jóvenes y por un ambiente festivo desde primeras horas. El artista sevillano ofreció un concierto que ha repasado algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria, consolidando su conexión con el público cacereño en un momento de especial proyección dentro de la escena urbana nacional.

JC Reyes, protagonista de la noche

La actuación de JC Reyes centró buena parte de la expectación del festival. El cantante desplegó su repertorio, que combinó trap, reguetón y drill, provocando una respuesta constante del público, que coreó buena parte de los temas.

Montaje de gran formato

La Trend Festival apostó por un montaje técnico de gran formato, con un despliegue audiovisual diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva. El recinto contó con sistemas de sonido de última generación y una escenografía pensada para este tipo de eventos itinerantes, reforzando el carácter espectacular de la propuesta.

JC Reyes, en Cáceres. / LA TREND FESTIVAL

Además del concierto principal, el festival incluyó sesiones de DJs invitados que han mantenido la actividad durante toda la jornada. La cita, que aceptaba el Bono Cultural Joven, volvió a situar a Cáceres dentro del circuito nacional de grandes eventos urbanos y ha supuesto un importante foco de atracción para el público joven en la ciudad.