El Festivalino arranca su cartel con una apuesta segura: el grupo que marcó a toda una generación actuará en abril

El Festivalino de Pescueza ha iniciado la presentación de su cartel con una apuesta segura: La Cabra Mecánica, una de las bandas más queridas del rock español, actuará la noche del sábado, 11 de abril, y será el primer gran nombre confirmado de una nueva edición del festival, que volverá a convertir este pequeño municipio cacereño en un punto de encuentro cultural y musical de altura.

El festival más pequeño del mundo

El anuncio marca el arranque oficial de una cita que, desde hace más de una década, ha logrado consolidarse como uno de los festivales más singulares de Extremadura, no solo por su programación musical, sino por un modelo basado en la cercanía, la convivencia y la implicación directa de todo el pueblo de Pescueza.

La Cabra Mecánica llegará al Festivalino en un momento especial de la trayectoria de la banda, tras una gira de celebración por el 25 aniversario de su primer disco que ha confirmado la vigencia de un repertorio que marcó a toda una generación. Liderada por Lichis, la banda se encuentra inmersa en una auténtica celebración intergeneracional, con un público fiel que abarca varias décadas.

A lo largo de su carrera, el grupo ha firmado algunos de los discos más reconocibles del pop-rock español, como ‘Cuando me suenan las tripas’, ‘Cabrón’, ‘Vestidos de domingo’ y ‘Hotel Lichis’, además de canciones que siguen formando parte del imaginario colectivo de los festivales y conciertos en directo.

La Cabra Mecánica actuará en Pescueza el 11 de abril. / CEDIDA

Formato

El Festivalino se caracteriza por un formato alejado de los grandes recintos urbanos, apostando por escenarios integrados en el propio pueblo, conciertos al aire libre y una programación que combina música, actividades culturales, talleres, propuestas medioambientales y espacios de encuentro para todas las edades.

Uno de los pilares del Festivalino es su compromiso con el medio rural y la lucha contra la despoblación, utilizando la cultura como herramienta para dinamizar el territorio y reivindicar la vida en los pueblos. Vecinos y voluntarios participan activamente en la organización, convirtiendo el festival en una experiencia compartida más allá de los conciertos.

Cada edición atrae a miles de visitantes que conviven durante varios días en Pescueza, generando un impacto económico y social notable en la comarca, y situando al municipio como un referente de iniciativas culturales surgidas desde el ámbito rural.

Con el anuncio de La Cabra Mecánica como primer nombre del cartel, la organización avanza una edición que volverá a apostar por una programación diversa y accesible, manteniendo la esencia participativa que ha convertido al Festivalino en un festival querido y reconocido dentro y fuera de Extremadura. De esta forma, el Festivalino de Pescueza, el festival musical «más pequeño del mundo», volverá a revolucionar durante tres jornadas esta localidad cacereña de apenas 150 habitantes, reuniendo a cientos de amantes de la música, el teatro, la naturaleza y la vida rural.