‘Las que tienen que servir’ llena el Gran Teatro de Cáceres y recibe una ovación "de varios minutos"

El Gran Teatro de Cáceres, que este año celebra su centenario, colgó el cartel de “no hay entradas” en la tarde de este viernes con la representación de Las que tienen que servir, una comedia musical que fue recibida con una prolongada ovación por parte del público.

Durante la función, las risas y los aplausos interrumpieron en varias ocasiones el desarrollo de la obra, que culminó con varios minutos de aplausos finales. La representación en Cáceres se enmarca dentro de la gira que el espectáculo está realizando por distintos municipios de Extremadura y Castilla-La Mancha.

Raquel Palma, una de las creadoras e intérpretes del montaje, señaló tras la función que “llenar el Gran Teatro de Cáceres es un sueño cumplido, tanto para mí como para mis compañeras”. En la misma línea, Carmen Tena añadió que “no van a olvidar esta noche en el Gran Teatro”.

Memoria de las mujeres trabajadoras

Ambientada en el Madrid de los años 70, Las que tienen que servir pone el foco en el éxodo rural y en las miles de jóvenes que dejaron sus pueblos para incorporarse al mercado laboral como empleadas del hogar. A través de las vivencias de sus tres protagonistas, la obra retrata una sociedad en transformación, marcada por la convivencia entre lo tradicional y lo moderno y por las aspiraciones de cambio en los últimos años del franquismo.

Palma subrayó que “esta obra habla de mujeres que durante años fueron invisibles. Que sus historias llenen hoy teatros es una forma de reconocimiento y de justicia”. Según explicó Rosario Abelaira, varias empleadas del hogar de aquella época han acudido a funciones anteriores para agradecer “este homenaje en forma de comedia musical”.

La alegría tras la función. / CEDIDA

Feminismo cotidiano y música popular

El espectáculo parte de una idea original de Raquel Palma, Carmen Tena y Rosario Abelaira, con dirección y dramaturgia de Javier Herrera y producción de Isabel Torrado. El montaje propone una reflexión sobre el feminismo desde la vida cotidiana, entendiendo la incorporación de la mujer al trabajo remunerado como un primer paso hacia la independencia económica y la conquista de derechos.

La obra aborda también el papel de la educación como vía de ascenso social en una España que avanzaba hacia la democracia. Todo ello se apoya en una cuidada puesta en escena, vestuario y una banda sonora inspirada en los sonidos de la radio y la televisión de la época, combinando teatro, música y coreografías.

Todos juntos. / CEDIDA

Tras su paso por Cáceres, Las que tienen que servir continuará su gira con funciones en Talayuela, Fuenlabrada de los Montes, Don Benito, La Albuera, Villanueva de la Serena, Mérida, La Haba y Puebla de la Calzada en los próximos meses.