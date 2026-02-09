Recursos hídricos
El Guadiloba de Cáceres ya está al 85%, crece cada hora, solo mantiene abiertas las compuertas del fondo y se prevé una semana de mucha lluvia
Tras pasar todo el fin de semana desembalsando, en la madrugada de este lunes se cerró la última compuerta principal y la masa de agua no ha parado de crecer hasta superar los 17 hectómetros cúbicos
El embalse del Guadiloba de Cáceres supera ya ampliamente el 85% de su capacidad máxima después de que se cerrase la última compuerta principal que ha pasado todo el fin de semana desembalsando en la madrugada del domingo al lunes. Entonces, el pantano apenas superaba el 82%. Sin embargo, la masa no ha parado de crecer por la cantidad de agua que traían los arroyos y ríos que llegan al pantano que abastece a la capital provincial, Malpartida y Sierra de Fuentes. Solamente permanecieron abiertas las compuertas del fondo, que tiran actualmente 4,89 metros cúbicos por segundo (4.890 litros).
La última actualización ofrecida señalaba que el pantano tenía un 85,20% de su capacidad total. En concreto, eran 17,38 hectómetros cúbicos sobre los 20,4 de máximo de los que dispone. El embalse no para de ganar agua y lleva haciéndolo así durante varias horas consecutivas, con el inconveniente de que se prevén nuevas lluvias a lo largo de toda la semana. Esto puede implicar que sea necesario un nuevo desembalse con la apertura total de las compuertas, pero todo dependerá de cómo evoluciona la situación.
La cota de embalse actualmente es de 358,45 metros sobre el nivel del mar. Cuando el pantano ha comenzado a desaguar en otras ocasiones, el objetivo era llegar a la cota exacta de 358,05 metros.
Algunas de las personas que están más preocupadas por el desembalse son los regantes de la Ribera del Marco. Antonio Leal, presidente de la comunidad La Concordia, pasó la pasada semana con cierta tensión debido a la apertura de las tres compuertas, que provocó inundaciones en sus huertas. Agradece que el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, ha estado en permanente contacto con ellos para evaluar constantemente la situación.
