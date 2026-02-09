A juicio por vender heroína y cocaína junto a un colegio de Cáceres

La Fiscalía de Cáceres ha solicitado la apertura de juicio oral (que se celebra este martes en el Audiencia Provincial) contra un hombre acusado de vender heroína y cocaína junto a un colegio de la capital cacereña, en un nuevo caso de tráfico de drogas que implica a un reincidente con una condena previa suspendida.

Concurre la circunstancia agravante de reincidencia, así como la atenuante de drogadicción

Condena previa

El procesado ya había sido condenado en marzo de 2024 por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, con una pena de prisión actualmente suspendida.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, los hechos ocurrieron sobre las 13.00 horas del 18 de noviembre de 2024, cuando agentes de la Policía Nacional detectaron al acusado accediendo con su motocicleta al parking situado en una explanada próxima al colegio María Auxiliadora, en Cáceres. Al tratarse de una persona conocida por su consumo habitual de sustancias estupefacientes, los agentes iniciaron un seguimiento discreto.

La Fiscalía sostiene que el acusado estacionó su motocicleta junto a su propio vehículo, un Nissan Qashqai, y que poco después realizó una venta de droga a otro varón, intercambiando una papelina de sustancia estupefaciente por un billete de 20 euros. La transacción se produjo entre ambos vehículos, tras abrir la puerta trasera izquierda del coche del acusado.

Trastorno

Inmediatamente después, los agentes intervinieron al comprador, al que se le incautó una papelina, y procedieron al registro del vehículo del acusado con la ayuda de la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Badajoz. En el interior del coche localizaron una bolsa transparente que contenía una sustancia pulverulenta de color marrón oscuro.

El análisis posterior confirmó que se trataba de una mezcla de heroína y cocaína, con una pureza media del 4,05 % y del 41,28 %, respectivamente, y un peso neto de 0,32 gramos. Además, se intervinieron 125 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la venta de droga. El valor de la sustancia en el mercado ilícito habría ascendido a algo más de 40 euros.

El escrito de acusación señala que el procesado padece un trastorno por uso de sustancias, fundamentalmente cocaína y heroína, de carácter moderado-grave. No obstante, la Fiscalía considera acreditado que la droga estaba destinada a la venta a terceros, con el objetivo de obtener un beneficio económico.

Los hechos están calificados como un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, en su forma de menor entidad. Concurre la circunstancia agravante de reincidencia, así como la atenuante de drogadicción.

Por todo ello, el Ministerio Público solicita una pena de un año y diez meses de prisión, multa de 80,64 euros, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, el pago de las costas procesales y el comiso tanto de la droga como del dinero intervenido.

Para el juicio oral, la Fiscalía propone el interrogatorio del acusado, la declaración de los agentes de la Policía Nacional actuantes, informes periciales y diversa prueba documental.