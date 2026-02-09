El legado cultural de Helga de Alvear en Cáceres, vivo un año después de su pérdida

El pasado 2 de febrero se cumplió un año del fallecimiento de Helga de Alvear y la capital cacereña sigue recordando su nombre con gratitud. La galerista y coleccionista alemana no solo dejó una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de Europa, sino que convirtió a Cáceres en un referente internacional. Su huella en la ciudad va más allá del museo que lleva su nombre, una institución que este mes también celebra su quinto aniversario.

Helga de Alvear (1936) llegó a Madrid en los años cincuenta con la intención de aprender español y estudiar Cultura Hispánica en la Universidad Complutense. Allí conoció al ingeniero español Jaime de Alvear, con el que se casó y, tras establecerse en España, comenzó a construir una colección única, con más de 3.000 obras de artistas de la talla de Picasso, Kandinsky, Ai Weiwei o Thomas Hirschhorn.

Su mirada rigurosa y personal convirtió ese legado artístico en un proyecto con dimensión pública. Para ella, el arte debía ser accesible y abierto, y su particular visión marcaría un antes y un después en la historia cultural de la capital cacereña.

Apuesta por Cáceres

La elección de Cáceres no fue casual. Su patrimonio histórico, carácter acogedor y tranquilidad ofrecían un escenario perfecto para un proyecto cultural diferente, alejado del bullicio de las grandes capitales. Helga buscaba un lugar donde el arte pudiera respirarse y vivirse de forma cercana, y encontró en la ciudad un entorno ideal para crear un espacio de referencia internacional.

En 2006, decidió donar parte de su colección y abrir la Fundación Helga de Alvear, una institución sin ánimo de lucro con la misión de conservar, difundir e investigar el arte contemporáneo, además de gestionar el futuro museo. Esta transición de lo privado a lo público consolidó su compromiso con la sociedad y sentó las bases para que la capital cacereña se convirtiera en un epicentro cultural de primer nivel.

Exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Cáceres. / El Periódico

De la fundación al museo

El proyecto comenzó a materializarse con la apertura en 2010 del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear, ubicado en la rehabilitada Casa Grande. Once años después, en febrero de 2021, se inauguró el Museo Helga de Alvear, un edificio que duplicó el espacio expositivo y permitió mostrar la colección de manera integral.

Desde sus inicios, el museo se concibió como un organismo vivo, abierto a la investigación, la educación y la participación ciudadana, más allá de ser un simple contenedor de obras. Hoy acoge miles de piezas de artistas fundamentales del arte contemporáneo español e internacional, acercando a Cáceres nombres que antes solo se podían encontrar en las grandes capitales.

En 2025, la institución registró más de 215.000 visitantes, una cifra récord que confirma su relevancia. A su vez, fue reconocida recientemente por el Observatorio de la Cultura como uno de los 20 mejores proyectos culturales de España, siendo el más valorado a nivel regional.

Figura cultural

Su actividad ha dinamizado la economía local, reforzado el turismo cultural y ampliado la vida urbana. Y la figura de Helga de Alvear ha sido clave en este proceso. Expertos, instituciones y responsables culturales coinciden en que sin su visión sería imposible entender el posicionamiento actual de Cáceres en el mapa cultural.

Desde 2023, la dirección del museo recae en la portuguesa Sandra Guimarães, la primera persona en ocupar formalmente el cargo. Bajo su liderazgo, el museo mantiene la ambición internacional que caracterizó a su anterior etapa, y señalan que "todo lo que se hace desde su fallecimiento es en su honor", respetando su visión de un arte "de todos y para todos".

Herencia viva

Desde el Museo ya preparan la celebración del quinto aniversario con una programación especial que incluirá la incorporación de nuevas obras de la colección de la galerista y diversas actividades culturales como talleres, sesiones musicales y de cine, visitas especiales y propuestas participativas para acercar el arte contemporáneo a distintos públicos.

Además, de la mano de Thomas Hirschhorn, se celebrará una fiesta inclusiva y un proyecto de arte propuesto por el artista en Madrid, Lisboa y Cáceres, donde se desarrollará los días 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo.

Un año después de su pérdida, Helga de Alvear sigue transformando Cáceres. Su mayor legado quizá no sea solo el arte que dejó, sino la demostración de que una apuesta personal sostenida puede cambiar para siempre la identidad cultural de un territorio.