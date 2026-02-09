Acción social
Médicos del Mundo celebra un foro con motivo del Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina en Cáceres
El Ateneo de Cáceres acoge este martes, a partir de las seis de la tarde, una iniciativa que busca visibilizar y prevenir esta práctica
La organización internacional Médicos del Mundo ha convocado este martes un videofórum en la capital cacereña abierto a toda la ciudadanía con motivo de la celebración del Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se conmemora cada 6 de febrero.
La actividad tendrá lugar en el Ateneo de Cáceres a partir de las seis de la tarde y el objetivo del encuentro es sensibilizar y promover una reflexión social en torno a la mutilación genital femenina, una práctica que la propia organización define como una grave vulneración de los derechos humanos que afecta a millones de mujeres y niñas en todo el mundo.
La iniciativa se desarrollará en el marco de una campaña estatal impulsada por Médicos del Mundo bajo el lema 'Menos ablación, más hablación', centrada en visibilizar esta realidad y fomentar el diálogo social como herramienta de prevención.
Encuentro participativo
En concreto, el acto previsto para este martes consistirá en la proyección de un cortometraje que servirá como punto de partida para un coloquio posterior. A lo largo del debate se abordará la mutilación genital femenina desde un enfoque de derechos humanos, poniendo el acento en la importancia de la prevención y la detección temprana de posibles casos, así como en la atención integral a las mujeres que la han sufrido. En este sentido, se analizarán las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de esta práctica.
Asimismo, se analizará el papel que desempeñan en la erradicación de esta práctica tanto la sociedad como los profesionales de distintos ámbitos (sanitario, educativo y social), subrayando la necesidad de la formación, la sensibilización y la coordinación entre instituciones y agentes sociales para hacer frente a esta forma de violencia.
- Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
- La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
- Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
- El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
- Comunicado de la familia del joven muerto en la avenida de París de Cáceres: 'Por la dignidad, el contexto y la humanidad en un caso de extrema vulnerabilidad
- Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
- El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
- Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes